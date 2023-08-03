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        Çanakkale'de 'Kalpli Göl', pembe renge büründü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 12:56
        Çanakkale'de 'Kalpli Göl', pembe renge büründü

        Cemhan ŞEN-Erol GÜNGÖRDÜ/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde yılın belli dönemlerinde pembeye bürünen ve kalp şekli ile dikkati çeken 'Kalpli Göl', dron ile havadan görüntülendi.

        Dalyan köyünde bulunan, Alexandria Troas Antik Kenti zamanında iç liman olarak kullanılan kalp şeklindeki göl, dünyadaki 8 pembe gölden birisi olarak gösteriliyor. Yılın sadece belli dönemleri pembe rengini alan ve sosyal medyada yayılan fotoğraflar nedeniyle popüler hale gelen göl, ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor. Sıcaklık ve tuzluluğun artmasından dolayı 'dunaliella salina' adlı mikroskobik bitkisel canlının fazla üremesinden kaynaklı yaşanan pembe ve kırmızıya yakın tonlar, göle farklı bir görünüm kazandırıyor. Bu yıl ise ağustos ayının başında pembe renge bürünen göl, dron ile havadan görüntülendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ezine Cemhan ŞEN Erol GÜNGÖRDÜ

        2023-08-03 12:55:33

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