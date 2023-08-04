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        Çanakkale'de göçmen kaçakçılığına 2 tutuklama

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 18:37
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        Çanakkale'de göçmen kaçakçılığına 2 tutuklama
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        Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 55 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ve 5 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. Gözaltına alınan 5 göçmen kaçakçılığı şüphelisinden 2'si tutuklandı.

        Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde göçmen kaçakçılığı suçunun engellenmesi ve organizatörlerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda 1-2 Ağustos tarihlerinde yapılan operasyonda kent merkezinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen Afganistan uyruklu 55 kaçak göçmen ile 5 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Operasyonlarda 3 araç, 21 can yeleği, ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin 755 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i savcılık kararıyla, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaçak göçmenler ise işlemlerin ardından, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

        2023-08-04 18:36:28

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