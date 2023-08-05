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        Çanakkale´de 27  kaçak göçmen yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 09:34
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        Çanakkale´de 27  kaçak göçmen yakalandı
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        Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE´nin Bozcaada ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yelkenli teknede 25 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

        Sahil Güvenlik Batı Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Bozcaada ilçesi açıklarında İtalya rotası üzerindeki yelkenli teknenin içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen `TCSG-23´ Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan yelkenli teknedeki 27 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Göçmen kaçakçıları ise gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Bozcaada Serkan İLİK

        2023-08-05 09:33:47

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