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        Çanakkale´de çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 22:58
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        Çanakkale´de çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı
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        Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE´nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin karadan ve havadan yaptığı yoğun müdahale sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.

        Yangın, saat 18.45 sıralarında Kumköy köyü yakınlarında ormanlık alanda çıktı. İş makinesinin alev alması sonucu çıkan yangın ormana sıçradı. Yangına müdahale için Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 ilk müdahale aracı, 7 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 dozer, 2 helikopter, 2 treyler ve toplamda 96 personel sevk edildi. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahale sonucu saat 19.25'te kontrol altına alındı. Yangında 4 dönüm orman zarar görürken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

        2023-08-06 22:57:23

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