Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Çanakkale'de lastik bottaki 37 kaçak göçmen yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 09:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de lastik bottaki 37 kaçak göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İpek YAVAŞ/AYVACIK, (Çanakkale), (DHA)-ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bottaki 37 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botlarda kaçak göçmen olduğu bilgisi sonrası harekete geçti. Bölgeye sevk edilen 'TCSG-84' Sahil Güvenlik botundaki görevliler tarafından lastik bottaki 37 kaçak göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ

        2023-08-07 09:33:46

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        Tam 21 gün oldu! Neredesin öğretmenim?
        Tam 21 gün oldu! Neredesin öğretmenim?
        Kuzey Kore lideri Kim'den 'silahlanma' mesajı
        Kuzey Kore lideri Kim'den 'silahlanma' mesajı
        24 saatte 4 ölüm! Gölet faciası!
        24 saatte 4 ölüm! Gölet faciası!
        Rusya otomotiv endüstrisine Çin markajı
        Rusya otomotiv endüstrisine Çin markajı
        Kabine toplanıyor... İşte gündemdeki konular
        Kabine toplanıyor... İşte gündemdeki konular
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        Nijer, askeri müdahaleye karşı hava sahasını kapattı
        Nijer, askeri müdahaleye karşı hava sahasını kapattı
        Fazla yatırdığınız primi alabilirsiniz
        Fazla yatırdığınız primi alabilirsiniz
        Eyyam-ı bahur bitti, sıcaklıklar düşüyor
        Eyyam-ı bahur bitti, sıcaklıklar düşüyor
        Kedilere kezzap atan şüpheliye para cezası!
        Kedilere kezzap atan şüpheliye para cezası!
        İlk kez bir anne-kız birlikte uzaya gidecek
        İlk kez bir anne-kız birlikte uzaya gidecek
        Ceyhun Kazancı'dan olay açıklamalar
        Ceyhun Kazancı'dan olay açıklamalar
        Doktor cinsel istismardan tutuklandı!
        Doktor cinsel istismardan tutuklandı!
        Napoli'den Galatasaraylı yıldıza teklif!
        Napoli'den Galatasaraylı yıldıza teklif!
        Mourinho onu istiyor!
        Mourinho onu istiyor!
        Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
        Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
        Botta dayak yiyen kadından garip açıklama!
        Botta dayak yiyen kadından garip açıklama!
        Tete derbisi!
        Tete derbisi!
        İtalya’da 11 yıldır aranan mafya hükümlüsü, futbol tutkusu sayesinde Yunanistan’da yakalandı
        İtalya’da 11 yıldır aranan mafya hükümlüsü, futbol tutkusu sayesinde Yunanistan’da yakalandı

        Benzer Haberler

        Çanakkale açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale´de çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı
        Çanakkale´de çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı
        Çanakkale Valiliğinden orman yangını uyarısı
        Çanakkale Valiliğinden orman yangını uyarısı
        Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Eceabat'ta yaşanan gıda zehirlenmesine ilişkin inceleme başlatıldı
        Eceabat'ta yaşanan gıda zehirlenmesine ilişkin inceleme başlatıldı
        Çanakkale açıklarında 170 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale açıklarında 170 düzensiz göçmen yakalandı