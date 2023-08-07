Çanakkale'de lastik bottaki 37 kaçak göçmen yakalandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK, (Çanakkale), (DHA)-ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bottaki 37 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botlarda kaçak göçmen olduğu bilgisi sonrası harekete geçti. Bölgeye sevk edilen 'TCSG-84' Sahil Güvenlik botundaki görevliler tarafından lastik bottaki 37 kaçak göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ
2023-08-07 09:33:46