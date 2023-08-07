Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        'Askerin üstünün yırtık olduğuna ilişkin fotoğraflar Çanakkale Cephesi'ne ait değil'

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 09:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Askerin üstünün yırtık olduğuna ilişkin fotoğraflar Çanakkale Cephesi'ne ait değil'
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi (AÇASAM) Müdürü Doç. Dr. Barış Borlat, "Sosyal medya başta olmak üzere birçok yerde geçen askerlerin giydiği kıyafetlerin kötü, üstünün başının yırtık olduğuna ilişkin fotoğraflar Çanakkale Cephesi'ne ait değildir. 7 binden fazla arşiv belgesinde çok net ifadeler bulunmaktadır" dedi.

        ÇOMÜ AÇASAM Müdürü Doç. Dr. Barış Borlat, 7 bin arşiv belgeyi inceleyip, Çanakkale Savaşları'nda görev alan askerlerin giydiği kıyafetlerin yırtık olduğuna ilişkin sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını ortaya çıkardı. Doç. Dr. Borlat, Çanakkale Cephesi'ndeki askerlerin giyiminin dönemin şartlarına uygun olduğunu söyledi. Çanakkale Savaşları sırasında cepheye gönderilen askerlerin cephe gerisinde, belli kurallara uymak zorunda olduklarını belirten Doç. Dr. Borlat, "Bunlardan bir tanesi de dönemin ait olduğu nizamnamenin şartlarıydı. Bu nizamname, bir askerin standart üzerinde bulunması gereken tüm teçhizatı, kıyafetlerinin ne şekilde olması gerektiğini tarif ediyor. Osmanlı Devleti gibi 600 yıllık bir devlet geleneğine sahip yapının, savaş esnasında olsa bile temel kurallarını korumuş olduğunu görüyoruz. Askerin üzerindeki standart donanıma baktığımızda, sosyal medyada dolaşan hatta yıllarca resmi kamu kurumlarında bile duvara asılan üstü başı yırtık asker fotoğraflarındaki gibi olması mümkün değil. Askerlerin üzerindeki standart donanım eksik olduğunda dahi cepheye gönderilmezdi" dedi.

        '500 ASKERİ EDİRNE'DE BEKLETİLMİŞLER'

        Cephedeki askerin kullandığı malzemelere dikkati çeken Doç. Dr. Borlat, "Örneğin, Çanakkale Savaşları sırasında askerlerin üzerinde bulunması gereken temel şeylerden bir tanesi de mataradır. Eylül ayında cepheye sevk edilmesi gereken askerlerin üzerlerinde yeterli matara olmadığı için 500 askeri, Edirne'de bekletilmişler ve bu askerler cephe hattına gönderilmemişlerdir. Ancak bununla ilgili olan gerekli önlemler alınmış, askerin standart donanımı olan bu mataralar teslim edildikten sonra asker ancak cephe hattına gönderilmiştir. Şimdi devletin bu şekilde üzerindeki donanımların bile eksik olduğunda cephe hattına göndermediği bir durum düşünüldüğünde; kıyafetlerin herhangi bir şekilde standart harici olmasını, istisna durumlar dışında düşünemeyiz. İstisna olarak asker bazen cephe gerisinde, muharebe hattına yakın bölgelerde başına fes takabiliyor. Ancak böyle bir durum görüldüğünde komuta kademesinin bununla ilgili onlarca emirle hızla uyardığını görüyoruz. Kesinlikle muharebe hattı içerisinde yöresel kıyafetleri ile olmanın yasakladığını ve bu şekilde cephe hattına gönderilmediklerini söyleyebiliriz" diye konuştu.

        '7 BİNDEN FAZLA ARŞİV BELGESİNDE ÇOK NET İFADELER'

        Çanakkale Cephesi'ndeki askerlerin cephe gerisi hizmetlerinin çok iyi yürütüldüğünü söyleyen Doç. Dr. Borlat, "Beslenmesinden giyim kuşamına kadar bu zincirin çok iyi şekilde yürütülmüş olduğunu düşündüğümüzde asker Çanakkale Cephesi'ndeki giyimi, dönemin en azından temel şartları içerisinde gayet düzenli ve standartlara uygun olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle özellikle sosyal medya başta olmak üzere birçok yerde geçen askerin giydiği kıyafetlerin kötü, üstünün başının yırtık olduğuna ilişkin fotoğraflar Çanakkale Cephesi'ne ait değildir. Çanakkale Cephesi'nde özellikle cephe gerisi hizmetlerin yürütülmesi için oluşturulan gerek levazım birlikleri gerekse Menzil Teşkilatı'na ait askeri arşivde 7 binden fazla arşiv belgesinin taranması suretiyle hazırlamış olduğum çalışmadaki kayıtları incelediğimizde, bununla ilgili onlarca örneği gördük. Çanakkale Cephesi'nin gerek İstanbul'a yakın olması gerek boğazlar bölgesinde bulunması gerekse cephe gerisindeki birçok vilayetle olan bağlantısından dolayı hizmetlerin çok iyi yürütüldüğüne dair 7 binden fazla arşiv belgesinde çok net ifadeler bulunmaktadır. Bu nedenle Çanakkale Cephesi'ndeki giyim, kuşam, kıyafet konusu, standart istisna durumlar haricinde de gayet iyi olduğunu söyleyebiliriz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

        2023-08-07 09:53:59

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        Yine aynı kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!
        Yine aynı kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!
        Kuzey Kore lideri Kim'den 'silahlanma' mesajı
        Kuzey Kore lideri Kim'den 'silahlanma' mesajı
        Tam 21 gün oldu! Neredesin öğretmenim?
        Tam 21 gün oldu! Neredesin öğretmenim?
        Eyyam-ı bahur bitti, sıcaklıklar düşüyor
        Eyyam-ı bahur bitti, sıcaklıklar düşüyor
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        24 saatte 4 ölüm! Gölet faciası!
        24 saatte 4 ölüm! Gölet faciası!
        Rusya otomotiv endüstrisine Çin markajı
        Rusya otomotiv endüstrisine Çin markajı
        Nijer, askeri müdahaleye karşı hava sahasını kapattı
        Nijer, askeri müdahaleye karşı hava sahasını kapattı
        Fazla yatırdığınız primi alabilirsiniz
        Fazla yatırdığınız primi alabilirsiniz
        Kabine toplanıyor... İşte gündemdeki konular
        Kabine toplanıyor... İşte gündemdeki konular
        Kedilere kezzap atan şüpheliye para cezası!
        Kedilere kezzap atan şüpheliye para cezası!
        İlk kez bir anne-kız birlikte uzaya gidecek
        İlk kez bir anne-kız birlikte uzaya gidecek
        Ceyhun Kazancı'dan olay açıklamalar
        Ceyhun Kazancı'dan olay açıklamalar
        Doktor cinsel istismardan tutuklandı!
        Doktor cinsel istismardan tutuklandı!
        Napoli'den Galatasaraylı yıldıza teklif!
        Napoli'den Galatasaraylı yıldıza teklif!
        Mourinho onu istiyor!
        Mourinho onu istiyor!
        Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
        Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
        Botta dayak yiyen kadından garip açıklama!
        Botta dayak yiyen kadından garip açıklama!
        Tete derbisi!
        Tete derbisi!

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de lastik bottaki 37 kaçak göçmen yakalandı
        Çanakkale'de lastik bottaki 37 kaçak göçmen yakalandı
        Çanakkale açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale´de çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı
        Çanakkale´de çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı
        Çanakkale Valiliğinden orman yangını uyarısı
        Çanakkale Valiliğinden orman yangını uyarısı
        Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Eceabat'ta yaşanan gıda zehirlenmesine ilişkin inceleme başlatıldı
        Eceabat'ta yaşanan gıda zehirlenmesine ilişkin inceleme başlatıldı