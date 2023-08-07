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        Akvaryum Koyu'nda bu kez de 'saat' sınırı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 12:28
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        Akvaryum Koyu'nda bu kez de 'saat' sınırı
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        Serkan İLİK/BOZCAADA, (Çanakkale), (DHA)-ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesindeki Akvaryum Koyu'na araçla gidilebilen tek yolu demir kapı ile kapatan arazi sahibi Naci Erdoğan, bu kez de koya giriş-çıkışa saat sınırı getirdi.

        Akvaryum Koyu'nun gerisindeki 2 bin dönümlük arazinin sahibi Naci Erdoğan, koya araçla giriş yapılan tek yolu, 2015 ve 2018 yıllarında demir kapı koyup, kapattı. Bu süreçte kapı uygulaması sık sık şikayet edilirken, Erdoğan da mülk sahibi olduğunu belirterek kendini savundu. Bölgenin imara açılmasını savunan Erdoğan, son olarak geçen yıl ekoturizm yapmak istedi ancak bu isteği meclis tarafından reddedildi. Bunun üzerine Erdoğan, yolun girişine koyduğu demir kapıya bariyer sistemi ekleyip, girişlerden 150 TL ücret almaya başladı. Erdoğan'ın faaliyetleri, izinsiz ve yasal olmadığı gerekçesiyle belediye tarafından durduruldu. Fakat Erdoğan, bu kez de koya giriş-çıkışı sınırlandırdı. Saat 10.00 ile 19.00 arası giriş-çıkışın sağlandığı koyda, bir görevli vakit gelince bölgeye gelen turistleri uyarıyor. Duruma tepki gösteren tatilciler ile Bozcaada halkı ise jandarmaya şikayette bulundu.(DHA) DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Bozcaada Serkan İLİK

        2023-08-07 12:27:59

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