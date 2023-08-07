İspanya'dan yürüyerek çıktığı Kudüs yolculuğunda Çanakkale'ye ulaştı

Doğan ZELOVA/ GELİBOLU, (Çanakkale), (DHA)KUDÜS'e gitmek üzere İspanya'nın Zaragoza şehrinden 13 Şubat'ta yola çıkan Carlota Salazar (35), 4 bin 800 kilometre yürüyerek Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine ulaştı.

İspanya'nın Zaragoza şehrinde yaşayan diyetisyen Carlota Salazar, doğa sporları ve özellikle yürüyüşe tutkusu nedeniyle, geçen yıl İtalya'nın başkenti Roma'ya yürüyüp, bunu konu alan kitap yazdı. Salazar'ın bu defaki hedefi ise Kudüs oldu. Salazar, İslam'ın ilk kıblesi Mescid-i Aksa'nın bulunduğu, aynı zamanda 3 dinin kutsal şehri olan Kudüs'e hacı olmak üzere çıktığını belirttiği 13 Şubat'ta başladığı yolculuğunda 4 bin 800 kilometre yürüyerek Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine ulaştı. İpsala Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Salazar, Gelibolu'nun önce Kocaçeşme köyüne, ardından da Kavakköy beldesine geldi.

Burada Kavakköy belediyesinde çalışan Doğan Dereli tarafından evlerine davet edilen Salazar, Türk misafirperverliğiyle ağırlandı. Geceyi Dereli ailesinin evinde geçiren Carlota Salazar, "Tek başına hele bir kadın olarak bunca yolu yürümek elbette oldukça zor ve tehlikeli. Bazen yollarda kayboldum. Alpler'de kar, dolu ve yağmur vardı ama hiçbir zorluk beni bu kutsal yoldan alıkoyamazdı ve öyle de oldu. Yollarda çok güzel insanlarla karşılaştım. Bu güzel insanların varlığı bana güç verdi. Şimdi beni evlerinde bir kraliçe gibi ağırlayan bu güzel Türk ailesi gibi. Dereli ailesi benim tanıdığım ilk Türk aile oldu, onları asla unutmayacağım" diye konuştu.

'İNTERNETTEN ÇEVİRİYLE ANLAŞTIK'

İspanyol konuklarına evlerine açan Doğan Dereli ise "Eşim ve çocuklarımla birlikte rahat etmesi için elimizden geleni yaparak, Türk misafirperverliğimizi gösterdik. İnternet üzerinden kelime çevirme yöntemiyle anlaştık" dedi.

Bugün yolculuğuna kaldığı yerden devam edecek olan Salazar, Çanakkale, Truva, Bergama, İzmir ve Efes üzerinden, Mersin'den hacı olacağı Kudüs'e kadar 2 bin 500 kilometre daha yürüyecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Doğan ZELOVA

2023-08-07 12:57:17