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        Çanakkale'de orman yangını

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 15:20
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        Çanakkale'de orman yangını
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        Cemhan ŞEN-Orhan AKTUĞ/ ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde orman yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Dişbudak köyü yakınlarında, saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede geniş alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarı sonrası bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nden çok sayıda ekip sevk edildi. Genç çam ağaçlarıyla kaplı ormandaki alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Lapseki Cemhan ŞEN Orhan AKTUĞ

        2023-08-07 15:19:27

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