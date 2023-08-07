Çanakkale'de orman yangını (2)

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Dişbudak köyünde, saat 14.00 sıralarında çıkan yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 8 uçak, 7 helikopter, 22 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 8 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 treyler ve toplamda 255 personelle müdahale edildi. Alevler, saat

16.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında 7 hektar orman zarar gördü.

Yangının kontrol altına alındığını belirten Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "Alevlere, bütün yangın ekipleriyle beraber müdahale edildi. Şu anda soğutma çalışmaları başladı. Soğutma çalışmaları devam edecek. Yangının çıkış nedeni henüz belli değil ama Biga-Lapseki yolunda herhangi bir sebepten çıktığı düşünülüyor" diye konuştu.(DHA)

Cemhan ŞEN Orhan AKTUĞ / ÇANAKKALE, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN Orhan AKTUĞ

2023-08-07 17:41:20