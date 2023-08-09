Ümit Özdağ, Çanakkale'de 'Zafer Yürüyüşü'ne katıldı (2)

'ZAFER PARTİSİ, TEK BAŞINA SEÇİME GİRMEK İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Anafartalar Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü nedeniyle 57'nci Alay´ı anmak için düzenlenen 'Zafer Yürüyüşü'nün ardından basın toplantısı düzenledi. Toplantıda yerel seçimle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyleyen Özdağ, "Zafer Partisi, tek başına Türkiye'nin her yerinde seçimlere girmek üzere hazırlıklarını yapıyor; Çanakkale'de de öyle. Zafer Partisi belediye başkanlarını seçen ilçeler ve iller, işgalci teröründen kurtulacak. Çünkü Zafer Partisi'ne oy verdiğiniz takdirde yaşadığınız ilçede, ilçenin veya ilin belediyesinden sığınmacılara, kaçaklara ekonomik destek verilmeyecek. Bu parayı Türk halkı için harcayacağız. Sığınmacıların, kaçakların açmış olduğu dükkanlara müsaade etmeyeceğiz. Yeni dükkan açılmayacak, açılanlar içerisinde, ruhsatsız açılanların tamamı kapatılacak. Ruhsatla açılanlar da yoğun bir denetim altına alınacak" dedi.

'BABACAN İLE DAVUTOĞLU'NDAN BAHSEDİYORUM'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile imzaladıkları protokol ile ilgili de konuşan Özdağ, "28 Mayıs'ta seçimleri kazansaydı Kemal Bey; Zafer Partisi 3 bakanlık alacaktı. İçişleri Bakanlığı, bunlardan bir tanesiydi. Konuşmaya gerek yok, durum ortada açık. Kemal Bey de zaten 'Ben böyle bir protokol imzalamadım' demiyor, 'İmzaladım' diyor. İkimizin arasında 28'ine kadar kalması kaydı vardı. Biz de 28'ine kadar, bunun yanlış olduğunu bilmemize rağmen, Kemal Bey'e bir tane ekstra oy getirmeyen ama birçok oy kaybetmesine neden olan ortaklarının baskısından dolayı açıklamadık. Bu ortaklar ki; daha sonra açıkladılar, 'Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı olacağına, Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak kalsın' dediler. Bu, aslında vatansever, Atatürkçü CHP seçmenine yapılmış en büyük kötülüktür. 'Erdoğan Cumhurbaşkanı kalsın, yeter ki Ümit Özdağ İçişleri Bakanı olmasın' diyen zihniyet, FETÖ'ye destek veren zihniyettir. Bu zihniyet, saray artığı bir zihniyettir. Ortaya da konuşmuyorum Babacan ile Davutoğlu'ndan bahsediyorum. Her ikisi de saray artığıdır, saray bulaşığıdır. Zerre kadar onurları olsaydı; vatansever seçmenin, CHP seçmeninin oyunu alıp, Meclise girip ondan sonra 'Bu bizim en son tercihimiz' demezlerdi" diye konuştu.

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)-DHA-Politika Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2023-08-09 16:35:04