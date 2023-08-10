Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Anafartalar Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü kutlandı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anafartalar Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü kutlandı (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        '1915 SİPER CANLANDIRMASI ALANI' TÖRENLE AÇILDI

        Anafartalar Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Alçıtepe köyündeki 1915 Hilal-i Ahmer Hastanesi yanında 330 metre uzunluğunda, 12 bölümden oluşan '1915 Siper Canlandırması Alanı'nın açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ile gaziler katıldı. Hayata geçirilen proje kapsamında savaşa katılan askerlerin anı, günlük ve dönem fotoğrafları seçilerek siperlerde yaşanan 1 gün, 12 başlık halinde seslendirme desteğiyle canlandırıldı. 330 metre uzunluğundaki siper canlandırma çalışmasında; gözetleme, bekleyen askerler, makineli tüfek, dinlenen askerler, gözetleme-2, karargah, lağım (tünel) girişi, taarruza kalkan askerler, cephanelik, yıkılan siperdeki şehitler, ateş eden piyadeler ve karavanda çorba içen askerlerin bulunduğu 12 bölümden oluşuyor. Vali Aktaş ve beraberindekiler, edilen duanın ardından kurdelesini keserek, alanın açılışını yaptı. Protokol üyeleri daha sonra alanı gezip, bilgi aldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

        2023-08-10 16:24:32

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Borsada 11 yıl sonra bir ilk
        Borsada 11 yıl sonra bir ilk
        Meteoroloji'den kritik açıklama! Pazar günü geri dönüyor!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! Pazar günü geri dönüyor!
        Birkaç dakika etkili olan yağmur faciaya yol açtı!
        Birkaç dakika etkili olan yağmur faciaya yol açtı!
        Fred gelişmesi!
        Fred gelişmesi!
        Taksim'de havaya dolar atan grupla ilgili sıcak gelişme!
        Taksim'de havaya dolar atan grupla ilgili sıcak gelişme!
        KKM'de rekor yükseliş
        KKM'de rekor yükseliş
        Livakovic transferinde mutlu son!
        Livakovic transferinde mutlu son!
        Kahramanmaraş'ta temel atıldı
        Kahramanmaraş'ta temel atıldı
        Pençe-Kilit bölgesinde 6 asker şehit oldu!
        Pençe-Kilit bölgesinde 6 asker şehit oldu!
        Antalya'da dehşet! Bir çift silahla öldürülmüş halde bulundu!
        Antalya'da dehşet! Bir çift silahla öldürülmüş halde bulundu!
        1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı! Dehşet anı kamerada!
        1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı! Dehşet anı kamerada!
        Kuzu ile yapılan en iyi lezzetler!
        Kuzu ile yapılan en iyi lezzetler!
        Taksit yasağı böyle deliniyor!
        Taksit yasağı böyle deliniyor!
        Zaniolo koptu gidiyor
        Zaniolo koptu gidiyor
        Vücuduna sıvı enjekte etmişler! Cinayetle biten eskort tuzağı!
        Vücuduna sıvı enjekte etmişler! Cinayetle biten eskort tuzağı!
        Galatasaray durmuyor
        Galatasaray durmuyor
        İç hatlarda tavan fiyat esnetildi
        İç hatlarda tavan fiyat esnetildi
        Disney eksi yazıyor
        Disney eksi yazıyor
        Evlilik hazırlığı 
        Evlilik hazırlığı 
        Mehmetçik’e özel görev: TSK'da afet yapılanması
        Mehmetçik’e özel görev: TSK'da afet yapılanması

        Benzer Haberler

        Anafartalar Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü kutlandı
        Anafartalar Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü kutlandı
        Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Anafartalar Zaferi'nin 108. yıl dönümü tören...
        Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Anafartalar Zaferi'nin 108. yıl dönümü tören...
        Çanakkale'de 127 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı yakalandı
        Çanakkale'de 127 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı yakalandı
        Ümit Özdağ, Çanakkale'de 'Zafer Yürüyüşü'ne katıldı (2)
        Ümit Özdağ, Çanakkale'de 'Zafer Yürüyüşü'ne katıldı (2)
        AK Parti Milletvekili Gider, Anafartalar Zaferi'nin 108'inci yıl dönümünü k...
        AK Parti Milletvekili Gider, Anafartalar Zaferi'nin 108'inci yıl dönümünü k...
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Çanakkale'de konuştu:
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Çanakkale'de konuştu: