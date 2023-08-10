Anafartalar Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü kutlandı (2)

'1915 SİPER CANLANDIRMASI ALANI' TÖRENLE AÇILDI

Anafartalar Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Alçıtepe köyündeki 1915 Hilal-i Ahmer Hastanesi yanında 330 metre uzunluğunda, 12 bölümden oluşan '1915 Siper Canlandırması Alanı'nın açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ile gaziler katıldı. Hayata geçirilen proje kapsamında savaşa katılan askerlerin anı, günlük ve dönem fotoğrafları seçilerek siperlerde yaşanan 1 gün, 12 başlık halinde seslendirme desteğiyle canlandırıldı. 330 metre uzunluğundaki siper canlandırma çalışmasında; gözetleme, bekleyen askerler, makineli tüfek, dinlenen askerler, gözetleme-2, karargah, lağım (tünel) girişi, taarruza kalkan askerler, cephanelik, yıkılan siperdeki şehitler, ateş eden piyadeler ve karavanda çorba içen askerlerin bulunduğu 12 bölümden oluşuyor. Vali Aktaş ve beraberindekiler, edilen duanın ardından kurdelesini keserek, alanın açılışını yaptı. Protokol üyeleri daha sonra alanı gezip, bilgi aldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2023-08-10 16:24:32