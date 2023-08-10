Anafartalar Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü kutlandı (3)

`CEPHEYE ATILAN İMZA: MUSTAFA KEMAL ATATÜRK SERGİSİ´NİN AÇILIŞI YAPILDI

Anafartalar Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi´nde `Cepheye Atılan İmza: Mustafa Kemal Atatürk Sergisi´nin açılışı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve davetliler tarafından kurdele kesilerek yapıldı. Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi Sorumlusu ve İdari Uzman Yusuf Kartal, Kaşdemir ve beraberindekilere sergi hakkında bilgi aldı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı arşivinde yer alan ve bir kısmı ilk defa gün yüzüne çıkan fotoğraf ve belgelerin yer aldığı sergide, 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından Çanakkale Muharebeleri sırasında yazılmış 8 emir, 19´uncu Tümen ve bağlı birliklerinden 20 fotoğraf yer alıyor. (DHA)Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2023-08-10 20:09:00