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        Yunan unsurlarının motorunu söküp geri ittiği bottaki 63 göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 16:14
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        Yunan unsurlarının motorunu söküp geri ittiği bottaki 63 göçmen kurtarıldı
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        İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca motoru sökülerek, Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 62 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye `TCSG-8´ ve `KB-20´ isimli Sahil Güvenlik botları gönderildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca motoru sökülerek, Türk karasularına geri itilen lastik bottaki, aralarında çocukların da olduğu 62 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ

        2023-08-11 16:13:10

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