ABD savaş gemisi USS Mount Whitney, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Cemhan ŞEN/ÇANAKKKALE, (DHA)ABD donanmasına ait USS Mount Whitney savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Gemi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 14.00'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, ABD donanmasında 6'ncı Filo'ya bağlı olarak görev yapan sancak ve komuta gemisi USS Mount Whitney, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 15.15'te Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen ABD donanmasının en eski 3 gemisinden biri olan 200 metre uzunluğundaki savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. ABD savaş gemisine, Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2023-08-21 15:38:35