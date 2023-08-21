Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        ABD savaş gemisi USS Mount Whitney, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 16:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD savaş gemisi USS Mount Whitney, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cemhan ŞEN/ÇANAKKKALE, (DHA)ABD donanmasına ait USS Mount Whitney savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Gemi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

        Marmara Denizi'nden saat 14.00'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, ABD donanmasında 6'ncı Filo'ya bağlı olarak görev yapan sancak ve komuta gemisi USS Mount Whitney, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 15.15'te Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen ABD donanmasının en eski 3 gemisinden biri olan 200 metre uzunluğundaki savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. ABD savaş gemisine, Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

        2023-08-21 15:38:35

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaşlarına ilişkin kritik mesaj
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaşlarına ilişkin kritik mesaj
        Anne öldü, bebeği ve eşi ağır yaralandı! Feci kaza!
        Anne öldü, bebeği ve eşi ağır yaralandı! Feci kaza!
        Talisca kadroya alınmadı
        Talisca kadroya alınmadı
        Türkiye'de Covid-19 vakalarında artış var mı?
        Türkiye'de Covid-19 vakalarında artış var mı?
        Zerin'in ölümündeki beraat kararına aileden tepki
        Zerin'in ölümündeki beraat kararına aileden tepki
        Evlatlık başvurusunu geri çekecek
        Evlatlık başvurusunu geri çekecek
        Birçok kentte art arda boğulma vakası!
        Birçok kentte art arda boğulma vakası!
        Halka kazası
        Halka kazası
        4 kişiyi 15.5 milyon TL dolandırdı! İşte belediye personeline istenen ceza!
        4 kişiyi 15.5 milyon TL dolandırdı! İşte belediye personeline istenen ceza!
        Beşiktaş Zaynutdinov'u TFF'ye bildirdi
        Beşiktaş Zaynutdinov'u TFF'ye bildirdi
        Arsa ve tarla satışlarında rekor
        Arsa ve tarla satışlarında rekor
        İğne deliğinden çıkarıyor!
        İğne deliğinden çıkarıyor!
        F.Bahçe 2'de 2 peşinde! Kartal'ın 11'i
        F.Bahçe 2'de 2 peşinde! Kartal'ın 11'i
        Beşiktaş'ın iptal edilen golü ve penaltı pozisyonu için ne dediler?
        Beşiktaş'ın iptal edilen golü ve penaltı pozisyonu için ne dediler?
        Orman yangınları sürüyor: Yunanistan'da bir kişi öldü!
        Orman yangınları sürüyor: Yunanistan'da bir kişi öldü!
        'Gerçekçi bir teklifle gelinmelidir'
        'Gerçekçi bir teklifle gelinmelidir'
        İstanbul'da nüfus arttı, baraj sayısı aynı kaldı; doluluk düştü
        İstanbul'da nüfus arttı, baraj sayısı aynı kaldı; doluluk düştü
        Livakovic'in geliş tarihi belli oldu!
        Livakovic'in geliş tarihi belli oldu!
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        KKM'de çözülme için 13 puanlık marj
        KKM'de çözülme için 13 puanlık marj

        Benzer Haberler

        ABD Donanması'na ait USS Mount Whitney Çanakkale Boğazı'ndan geçti
        ABD Donanması'na ait USS Mount Whitney Çanakkale Boğazı'ndan geçti
        Çanakkale'de ağaçlandırma sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı
        Çanakkale'de ağaçlandırma sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı
        Çanakkale'de rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç park halindeki otomobile zara...
        Çanakkale'de rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç park halindeki otomobile zara...
        Alçıtepe 1915 Siper Canlandırma Alanı ziyaretçilerini ağırlıyor
        Alçıtepe 1915 Siper Canlandırma Alanı ziyaretçilerini ağırlıyor
        Gelibolu'da 2 aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Gelibolu'da 2 aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Lapseki'de barajlara 484 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı
        Lapseki'de barajlara 484 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı