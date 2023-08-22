Zıpkınla 22 kiloluk akya avladı

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı'nda tüpsüz zıpkınla trofe avları yapan rekortmen dalgıç Ozan Önen (42), Saros Körfezi'nde 22 kilogram ağırlığında 1,30 metre uzunluğunda akya avladı.

Zıpkınla balık avlama eski milli takım sporcusu Ozan Önen, 20 Ağustos'ta Saros Körfezi'nde trofe (nadiren avlanabilen balık) yakalamak için denize açıldı. Tüpsüz 15 metreye dalan Önen, akya sürüsüyle karşılaştı. Sürüdeki 22 kilogram ağırlığında ve 1,30 metre uzunluğundaki akyayı zıpkınla avlayan Önen, o anları su altı kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

'SÜRÜYLE KARŞILAŞMAK HEYECAN YARATIYOR'

Yaşadıklarını anlatan Ozan Önen, "Çanakkale'nin Saroz Körfezi açıklarında avlanırken günün son saatlerinde güzel bir sürüyle karşılaştım. Gün içinde o noktaya dalış yapmıştım, balık görememiştim. Fakat bölgedeki yem balıklarının hareketinden ilerleyen saatlerde avcı balık olabileceğini tahmin ettim. Günün son saatine doğru tekrar şansımı denemek istedim, nasip oldu. Bölgeye gidip ilk dalışımı yaptığım zaman beni orta suda güzel bir akya sürüsü karşıladı. Tahmin ediyorum 12 parçalık, böyle ortalama 20 kilo civarı balıklardı. İçlerinden bir tanesini seçerek atışımı yaptım. Kısa bir mücadele sonrası avı tamamlamak nasip oldu. Sürüyle karşılaşmak belli oranda heyecan yaratıyor. Bu tarz belli büyüklükteki avlarda başarı biraz da soğukkanlı kalabilmeyle alakalı. Çünkü büyük balıklar genelde korkusuz oluyor, daha böyle rahat tepki verebiliyor. Bize daha çok yaklaşabiliyor. Bunu bilerek, sakin kalarak doğru noktaya iyi bir atış yapmak önemli bir faktör" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2023-08-22 10:51:54