Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Zıpkınla 22 kiloluk akya avladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 10:52 Güncelleme: 22.08.2023 - 10:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zıpkınla 22 kiloluk akya avladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı'nda tüpsüz zıpkınla trofe avları yapan rekortmen dalgıç Ozan Önen (42), Saros Körfezi'nde 22 kilogram ağırlığında 1,30 metre uzunluğunda akya avladı.

        Zıpkınla balık avlama eski milli takım sporcusu Ozan Önen, 20 Ağustos'ta Saros Körfezi'nde trofe (nadiren avlanabilen balık) yakalamak için denize açıldı. Tüpsüz 15 metreye dalan Önen, akya sürüsüyle karşılaştı. Sürüdeki 22 kilogram ağırlığında ve 1,30 metre uzunluğundaki akyayı zıpkınla avlayan Önen, o anları su altı kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

        'SÜRÜYLE KARŞILAŞMAK HEYECAN YARATIYOR'

        Yaşadıklarını anlatan Ozan Önen, "Çanakkale'nin Saroz Körfezi açıklarında avlanırken günün son saatlerinde güzel bir sürüyle karşılaştım. Gün içinde o noktaya dalış yapmıştım, balık görememiştim. Fakat bölgedeki yem balıklarının hareketinden ilerleyen saatlerde avcı balık olabileceğini tahmin ettim. Günün son saatine doğru tekrar şansımı denemek istedim, nasip oldu. Bölgeye gidip ilk dalışımı yaptığım zaman beni orta suda güzel bir akya sürüsü karşıladı. Tahmin ediyorum 12 parçalık, böyle ortalama 20 kilo civarı balıklardı. İçlerinden bir tanesini seçerek atışımı yaptım. Kısa bir mücadele sonrası avı tamamlamak nasip oldu. Sürüyle karşılaşmak belli oranda heyecan yaratıyor. Bu tarz belli büyüklükteki avlarda başarı biraz da soğukkanlı kalabilmeyle alakalı. Çünkü büyük balıklar genelde korkusuz oluyor, daha böyle rahat tepki verebiliyor. Bize daha çok yaklaşabiliyor. Bunu bilerek, sakin kalarak doğru noktaya iyi bir atış yapmak önemli bir faktör" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

        2023-08-22 10:51:54

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Büyükada'da gece yarısı ortalık karıştı!
        Büyükada'da gece yarısı ortalık karıştı!
        Wagner isyanının ardından ilk kez!
        Wagner isyanının ardından ilk kez!
        20 milyar dolar nereye gider?
        20 milyar dolar nereye gider?
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        Ofsayt kararı doğru mu?
        Ofsayt kararı doğru mu?
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        12 yıl sonra ilki başardı!
        12 yıl sonra ilki başardı!
        Cani koca, eşini iş yeri deposunda katletti
        Cani koca, eşini iş yeri deposunda katletti
        3 yıl sonra yurt dışına ilk sefer
        3 yıl sonra yurt dışına ilk sefer
        "Fenerbahçe'de kalite var"
        "Fenerbahçe'de kalite var"
        Japonya'dan Fukuşima açıklaması
        Japonya'dan Fukuşima açıklaması
        Amcasıyla aynı ismi taşıyordu! Tam 2 yıl sonra... Ağlatan kader!
        Amcasıyla aynı ismi taşıyordu! Tam 2 yıl sonra... Ağlatan kader!
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli
        Geri dönüşlerin borsası
        Geri dönüşlerin borsası
        Yardımda bulunanları açıkladı
        Yardımda bulunanları açıkladı
        Rüzgar, yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Rüzgar, yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Memurun maaş zammı ne olacak?
        Memurun maaş zammı ne olacak?
        Arda Güler'den müjde!
        Arda Güler'den müjde!
        Ölümünden 14 yıl sonra dava açılabilir
        Ölümünden 14 yıl sonra dava açılabilir

        Benzer Haberler

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, AK Partili belediye başkanları ile b...
        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, AK Partili belediye başkanları ile b...
        Çiftlik köyüne seyyar yangın söndürme tankı
        Çiftlik köyüne seyyar yangın söndürme tankı
        Çanakkale'de ziraat alanında çıkan yangın kontrol altına alındı
        Çanakkale'de ziraat alanında çıkan yangın kontrol altına alındı
        ABD savaş gemisi USS Mount Whitney, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
        ABD savaş gemisi USS Mount Whitney, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
        ABD Donanması'na ait USS Mount Whitney Çanakkale Boğazı'ndan geçti
        ABD Donanması'na ait USS Mount Whitney Çanakkale Boğazı'ndan geçti
        Çanakkale'de ağaçlandırma sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı
        Çanakkale'de ağaçlandırma sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı