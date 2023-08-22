Çanakkale'de orman yangını (3)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Çanakkale Valiliği, Damyeri mevkisindeki yangına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz merkez Kayadere köyü civarında devam eden orman yangınına orman ekiplerimiz havadan ve karadan müdahale etmektedir. Damyeri mevki tedbir amaçlı boşaltılacak olup vatandaşlarımız Terzioğlu Kız Öğrenci Yurdu´nda misafir edilecektir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları da önemlidir" denildi.

Ayrıca orman yangını nedeniyle Çanakkale-Çan yolu tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı. (DHA)

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2023-08-22 16:34:04