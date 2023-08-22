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        Çanakkale'de orman yangını (4)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 17:39 Güncelleme: 22.08.2023 - 17:40
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        Çanakkale'de orman yangını (4)
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        2 KÖY DAHA BOŞALTILIYOR

        Çanakkale Valiliği, Damyeri mevkisinde çıkan orman yangını nedeniyle Kayadere köyünün ardından Ulupınar ve Belen köylerinin de boşaltılacağını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, "Kayadere köyü civarında devam eden orman yangınına orman ekiplerimiz havadan ve karadan müdahale etmektedir. Ulupınar ve Belen köyleri tedbir amaçlı boşaltılacak olup vatandaşlarımız Terzioğlu Kız Öğrenci Yurdu´nda misafir edilecektir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları da önemlidir" denildi. (DHA)

        Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

        2023-08-22 17:38:58

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