Çanakkale'de orman yangını (5)

BAKANLIKTAN 'BOĞAZ' AÇIKLAMASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale'nin Kepez bölgesinde çıkan orman yangını nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin, güneykuzey yönlü geçici olarak askıya alındığını ve gemi trafiğinin çift yönden tek yöne düşürüldüğünü duyurdu. Ayrıca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörlerin, yangının deniz kenarına inmesi durumunda olası bir müdahale için teyakkuza geçirildiği belirtildi. (DHA)ANKARA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale ANKARA, (DHA)

2023-08-22 18:38:17