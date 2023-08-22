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        Çanakkale'de orman yangını (5)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 18:39 Güncelleme: 22.08.2023 - 18:39
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        Çanakkale'de orman yangını (5)
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        BAKANLIKTAN 'BOĞAZ' AÇIKLAMASI

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale'nin Kepez bölgesinde çıkan orman yangını nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin, güneykuzey yönlü geçici olarak askıya alındığını ve gemi trafiğinin çift yönden tek yöne düşürüldüğünü duyurdu. Ayrıca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörlerin, yangının deniz kenarına inmesi durumunda olası bir müdahale için teyakkuza geçirildiği belirtildi. (DHA)ANKARA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale ANKARA, (DHA)

        2023-08-22 18:38:17

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