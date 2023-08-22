Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de orman yangını (6)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 19:11 Güncelleme: 22.08.2023 - 19:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de orman yangını (6)
        ABONE OL
        ABONE OL

        5 KÖY DAHA BOŞALTILIYOR, YANGINA 30 HAVA ARACI İLE MÜDAHELE EDİLİYOR

        Çanakkale Valiliği, Damyeri mevkisinde çıkan orman yangını nedeniyle Yağcılar, Aşağıokçular, Kalabaklı, Kızılcaören ve Taşlıtarla köylerinin tedbir amaçlı boşaltılacağını duyurdu. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 10 uçak, 20 helikopter, 92 arazöz, 7 iş makinesi ve 616 personel ile müdahale ediliyor. Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz merkez Kayadere köyü civarında çıkan orman yangınına 30 hava aracı ile müdahale edilmesine rağmen yangın rüzgarın da etkisi ile büyüme eğilimi göstermiştir. Yağcılar, Aşağıokçular, Kalabaklı, Kızılcaören ve Taşlıtarla köyleri tedbir amaçlı boşaltılacak olup vatandaşlarımız Terzioğlu Kız Öğrenci Yurdunda misafir edilecektir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları da önemlidir" ifadelerine yer verildi.

        Öte yandan, Çanakkale Boğazı da yangın nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Ayrıca, Çan karayolunun da tedbir amaçlı sivil araç trafiğine kapatıldığı bildirildi. (DHA)Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

        2023-08-22 19:10:30

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yangın! Çanakkale'de köy boşaltıldı!
        Yangın! Çanakkale'de köy boşaltıldı!
        Danimarka maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı
        Danimarka maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı
        TFF'den erteleme kararı!
        TFF'den erteleme kararı!
        İnanılmaz kaza! Kamyon aracın üzerine düştü
        İnanılmaz kaza! Kamyon aracın üzerine düştü
        Beşiktaş'ta Ramos istifası!
        Beşiktaş'ta Ramos istifası!
        Vale cinayetinde şüpheliler aracı bırakıp kaçtı!
        Vale cinayetinde şüpheliler aracı bırakıp kaçtı!
        Pusu kurulan araçtaki çocuk hayatını kaybetti!
        Pusu kurulan araçtaki çocuk hayatını kaybetti!
        Dalgıç polisler eğitim dalışında buldu
        Dalgıç polisler eğitim dalışında buldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Yangınlar sürüyor: Yunanistan'da 18 kişinin cansız bedeni bulundu
        Yangınlar sürüyor: Yunanistan'da 18 kişinin cansız bedeni bulundu
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        12 kişi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu
        12 kişi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Yeniler alev aldı!
        Yeniler alev aldı!
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        12 yıl sonra ilki başardı!
        12 yıl sonra ilki başardı!
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de orman yangını (5)
        Çanakkale'de orman yangını (5)
        Çanakkale'de orman yangını (4)
        Çanakkale'de orman yangını (4)
        Çanakkale'de orman yangını (3)
        Çanakkale'de orman yangını (3)
        Çanakkale'de orman yangını (2)
        Çanakkale'de orman yangını (2)
        GÜNCELLEME 5 - Çanakkale'de orman yangını nedeniyle tahliye edilen yerleşim...
        GÜNCELLEME 5 - Çanakkale'de orman yangını nedeniyle tahliye edilen yerleşim...
        GÜNCELLEME 4 - Çanakkale'de orman yangını nedeniyle 4 yerleşim bölgesi tahl...
        GÜNCELLEME 4 - Çanakkale'de orman yangını nedeniyle 4 yerleşim bölgesi tahl...