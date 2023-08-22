Çanakkale'de orman yangını (6)

5 KÖY DAHA BOŞALTILIYOR, YANGINA 30 HAVA ARACI İLE MÜDAHELE EDİLİYOR

Çanakkale Valiliği, Damyeri mevkisinde çıkan orman yangını nedeniyle Yağcılar, Aşağıokçular, Kalabaklı, Kızılcaören ve Taşlıtarla köylerinin tedbir amaçlı boşaltılacağını duyurdu. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 10 uçak, 20 helikopter, 92 arazöz, 7 iş makinesi ve 616 personel ile müdahale ediliyor. Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz merkez Kayadere köyü civarında çıkan orman yangınına 30 hava aracı ile müdahale edilmesine rağmen yangın rüzgarın da etkisi ile büyüme eğilimi göstermiştir. Yağcılar, Aşağıokçular, Kalabaklı, Kızılcaören ve Taşlıtarla köyleri tedbir amaçlı boşaltılacak olup vatandaşlarımız Terzioğlu Kız Öğrenci Yurdunda misafir edilecektir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları da önemlidir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Çanakkale Boğazı da yangın nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Ayrıca, Çan karayolunun da tedbir amaçlı sivil araç trafiğine kapatıldığı bildirildi. (DHA)Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2023-08-22 19:10:30