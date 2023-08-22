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        Çanakkale'de orman yangını (7)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 19:19 Güncelleme: 22.08.2023 - 19:19
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        Çanakkale'de orman yangını (7)
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        AFAD'DAN AÇIKLAMA

        Çanakkale'nin Damyeri mevkisinde çıkan orman yangınına yoğun müdahale devam ederken, AFAD tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki 6 köyün AFAD koordinasyonunda; Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı ekiplerce tahliye edildiği, 3 köydeki vatandaşların da tahliyelerinin sürdüğü belirtildi.  

        Söndürme çalışmaları kapsamında; AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı, belediyeler ve özel idarelerden çok sayıda personel ile 10 uçak, 26 helikopter, 68 arazöz ve iş makinelerinin görev yaptığı belirtildi.

        AFAD Başkanı Vali Okay Memiş'in de bölgeye intikal ettiği, yangın bölgesindeki çalışmalara destek vermek amacıyla Tekirdağ AFAD İl Müdürü ile ekibinin de bölgeye yönlendirildiği bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale Düzgün Barış DENİZ

        2023-08-22 19:18:44

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