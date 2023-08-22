Çanakkale'de orman yangını (9)
4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Çanakkale'de çıkan orman yangınına ilişkin, "Bugün saat 12.54´te Çanakkale merkezde başlayan orman yangınında 4 kişi dumandan etkilenmiş olup, tedavileri devam etmektedir. Yangın sebebiyle 23 Ambulans ve 4 UMKE Timi ile toplam 85 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır. Çanakkale halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" dedi. (DHA)ANKARA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale Düzgün Barış DENİZ
2023-08-22 22:18:37