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        Çanakkale'de orman yangını (9)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 22:19 Güncelleme: 22.08.2023 - 22:19
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        Çanakkale'de orman yangını (9)
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        4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Çanakkale'de çıkan orman yangınına ilişkin, "Bugün saat 12.54´te Çanakkale merkezde başlayan orman yangınında 4 kişi dumandan etkilenmiş olup, tedavileri devam etmektedir. Yangın sebebiyle 23 Ambulans ve 4 UMKE Timi ile toplam 85 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır. Çanakkale halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" dedi. (DHA)ANKARA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale Düzgün Barış DENİZ

        2023-08-22 22:18:37

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