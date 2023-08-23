Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI (10)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 00:08 Güncelleme: 23.08.2023 - 00:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI (10)
        ABONE OL
        ABONE OL

        YANGINDA 11 SAAT GERİDE KALDIÇanakkale'de Damyeri mevkisindeki ormanda saat 12.30 sıralarında çıkan yangına müdahale sürüyor. Yangına müdahalede 11 saat geride kalırken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ve AFAD Başkanı Vali Okay Memiş çalışmaları yerinde koordine ediyor.AFAD tarafından yapılan açıklamada; yangının başlangıcı itibariyle bölgede toplam 1489 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 238 arazöz, 66 su tankeri, 64 iş makinesinin yer aldığı belirtildi. Öte yandan yangın nedeniyle boşaltılan Yağcılar köyünde birçok ev alevlere teslim olurken, Çanakkale Boğazı'nın ise tek taraflı deniz ulaşımına açıldığı bildirdi. (DHA)Görüntü Dökümü: 

        -------------------------------

        -Yangından görüntüler Haber Kamera: Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)-DHA-Gündem Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

        2023-08-23 00:07:43

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Çanakkale'de korkutan yangın
        Çanakkale'de korkutan yangın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Memura zam teklifinde 3. randevu
        Memura zam teklifinde 3. randevu
        Danimarka maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı
        Danimarka maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı
        TFF'den erteleme kararı!
        TFF'den erteleme kararı!
        İnanılmaz kaza! Kamyon aracın üzerine düştü
        İnanılmaz kaza! Kamyon aracın üzerine düştü
        Beşiktaş'ta Ramos istifası!
        Beşiktaş'ta Ramos istifası!
        Vale cinayetinde şüpheliler aracı bırakıp kaçtı!
        Vale cinayetinde şüpheliler aracı bırakıp kaçtı!
        Pusu kurulan araçtaki çocuk hayatını kaybetti!
        Pusu kurulan araçtaki çocuk hayatını kaybetti!
        Süper Lig'de 2. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 2. haftanın panoraması!
        Dalgıç polisler eğitim dalışında buldu
        Dalgıç polisler eğitim dalışında buldu
        Manchester'a gidiyor!
        Manchester'a gidiyor!
        Yangınlar sürüyor: Yunanistan'da 18 kişinin cansız bedeni bulundu
        Yangınlar sürüyor: Yunanistan'da 18 kişinin cansız bedeni bulundu
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        12 kişi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu
        12 kişi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Yeniler alev aldı!
        Yeniler alev aldı!
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        12 yıl sonra ilki başardı!
        12 yıl sonra ilki başardı!
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de orman yangını (10)
        Çanakkale'de orman yangını (10)
        Çanakkale'de orman yangını (9)
        Çanakkale'de orman yangını (9)
        Çanakkale'de orman yangını (7)
        Çanakkale'de orman yangını (7)
        Çanakkale'de orman yangını (6)
        Çanakkale'de orman yangını (6)
        Çanakkale'de orman yangını (5)
        Çanakkale'de orman yangını (5)
        Çanakkale'de orman yangını (4)
        Çanakkale'de orman yangını (4)