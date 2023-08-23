ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI (10)

YANGINDA 11 SAAT GERİDE KALDIÇanakkale'de Damyeri mevkisindeki ormanda saat 12.30 sıralarında çıkan yangına müdahale sürüyor. Yangına müdahalede 11 saat geride kalırken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ve AFAD Başkanı Vali Okay Memiş çalışmaları yerinde koordine ediyor.AFAD tarafından yapılan açıklamada; yangının başlangıcı itibariyle bölgede toplam 1489 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 238 arazöz, 66 su tankeri, 64 iş makinesinin yer aldığı belirtildi. Öte yandan yangın nedeniyle boşaltılan Yağcılar köyünde birçok ev alevlere teslim olurken, Çanakkale Boğazı'nın ise tek taraflı deniz ulaşımına açıldığı bildirdi. (DHA)Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntüler Haber Kamera: Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)-DHA-Gündem Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2023-08-23 00:07:43