Çanakkale'de orman yangını (11)
YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Çanakkale'de Damyeri mevkisindeki ormanda saat 12.30 sıralarında çıkan yangına müdahalenin aralıksız sürdüğünü belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bölgeye; AFAD, Orman Genel müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, belediyeler, Kızılay ve özel idarelerden toplam; 1489 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 66 su tankeri ve 169 iş makinesinin sevk edildiğini açıkladı.
Bakan Yerlikaya, Kayadere, Damyeri (Fevzi Çakmak Mahallesi), Yağcılar, Ulupınar, Belen, Kalabaklı, Aşağıokçular, Kızılcaören ve Taşlıtarla köylerinden 1251 vatandaşın tedbir amaçlı tahliye edildiğini, Sarıcaeli köyü yaşlı bakım evinden de 45 vatandaşın tahliye edilerek Terzioğlu KYK yurduna yerleştirildiğini açıkladı. (DHA)ANKARA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale Düzgün Barış DENİZ
2023-08-23 01:35:37