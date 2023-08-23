Çanakkale'deki orman yangınında 2'nci gün

Cemhan ŞENHasan KIRMIZITAŞAlican ZERAY/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını devam ediyor. 9 köy ile Sarıcaeli köyündeki yaşlı bakım evinde kalanlar tahliye edilirken, 4 gece görüşlü yangın helikopteriyle müdahale edilen yangını söndürme çalışmalarında günün ilk ışıklarıyla birlikte diğer helikopter ve uçaklar da yeniden kullanılmaya başlandı. Alevlere 26 helikopter, 8 uçak, 240 arazöz, 71 su tankeri, 328 iş makinesi ve 2 bin 659 personelle müdahale ediliyor.

Merkeze bağlı Damyeri köyü yakınlarında dün saat 11.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve diğer kurumların araçlarıyla müdahale edilmeye başlandı. Yangın 15 kilometrelik bir hatta etkili olurken, yerleşim yerlerini de tehdit etmeye başladı. Havadan uçak ve helikopterlerin de destek verdiği yangının kent merkezine yakın noktada etkili olması üzerine bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Gün boyu devam eden müdahalelere rağmen rüzgarın hızının saatte 70 kilometreye ulaşması, ekiplerin müdahalesini güçleştirdi. Akşam saatlerinde rüzgarın hızının düşmesi ile ekipler, yangının ilerlediği noktalarda set oluşturarak yayılımını engellemek için çalışmalarını sürdürdü. 4 gece görüşlü helikopter yangına müdahalesini sürdürürken, havanın aydınlanması ile diğer helikopterler de müdahale için harekete geçti.

9 KÖY VE 1 YAŞLI BAKIM EVİ TAHLİYE EDİLDİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ve AFAD Başkanı Vali Okay Memiş'in çalışmaları yerinde koordine ettiği yangında gece boyu devam eden çalışmalar sırasında yerleşim alanlarını tehdit eden yangın nedeniyle bölgedeki 9 köy tahliye edildi. 9 köydeki 337 hanenin boşaltılması ile buralarda yaşayan 1251 kişi de kentteki çeşitli kamu kurumlarının misafirhaneleri ile KYK yurtlarına yerleştirildi. Yangının tehdit ettiği bir başka nokta olan Sarıcaeli köyündeki yaşlı bakım evi de ekipler tarafından boşaltıldı. Merkezde kalan 72 yaşlı da tahliye edilerek Terzioğlu Kredi Yurtlar Kurumu Misafirhanesi'ne yerleştirildi.

EKİPLER GECE BOYU ÇALIŞTI

Çanakkale'de büyük tedirginliğe yol açan yangının söndürülmesi için ekipler gece boyu aralıksız çalıştı. 4 helikopterin havadan destek verdiği ekipler iş makineleriyle sabahın ilk ışıklarına kadar yangının etkili olduğu noktalarda alevleri söndürebilmek için çaba gösterdi. Ekiplerin yoğun müdahalesinin ardından Mehmet Akif Devlet Hastanesi yakınlarındaki ormanda alevler söndürülerek, yangının hastane ve yerleşim alanlarına sıçraması engellendi.

HAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALE

Takviye ekiplerin gelmesiyle birlikte sabahın ilk ışıklarıyla alevlere müdahaleler yoğunlaştı. 2 bin 659 personel; AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ile belediyeler ve özel idarelere ait 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 71 su tankeri, 328 iş makinesi ile yangının söndürülmesi için çalışmalara yeniden başladı.

ÇANAKKALE BOĞAZI KAPATILDI

Yangına müdahalenin devam ettiği kentte olası tüm tedbirler de en üst seviyede tutuluyor. Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak deniz ulaşımına kapatıldı. Ekiplerin rahat hareket edebilmesi için Çanakkale-Çan karayolunda da sivil araç geçişine izin verilmediği bildirildi.

72 KİŞİ TEDAVİ GÖRÜYOR

Dünden bu yana devam eden yangın sırasında evlerinde veya müdahale sırasında 81 kişi dumandan etkilendi. Hastanelere kaldırılan ve oksijen takviyesi yapılan 9 kişi taburcu edilirken, tedavisi devam eden 72 kişinin sağlık durumlarının ise iyi olduğu bildirildi.

AĞAÇLAR KÜLE DÖNDÜ

Yangına müdahalenin devam ettiği kentte, söndürme çalışmalarının tamamlandığı bazı noktalardaki ağaçlar küle döndü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgelerde yangının ardından yüzlerce ağacın yanmasıyla bölgenin yeşil rengi griye döndüğü görüldü. Bu bölgelerde ise helikopter ve uçaklarla soğutma çalışmaları sürüyor.

YER YER YANGINLAR SÜRÜYOR

15 kilometrelik bir hatta etkili olan yangına dünden bu yana devam eden müdahaleler olumlu sonuç verdi. Birçok noktada yangının söndürüldüğü ve soğutma çalışmaları yapıldığı görülürken, bazı alanlarda ise ekipler halen alevlerin önüne geçebilmek için müdahalesini yoğun şekilde devam ettiriyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sabah erken saatlerde helikopter ile ekiplerin çalışmalarını havadan kontrol etti. Çalışmaları koordine eden Bakan Yumaklı, havadan yaptığı incelemenin ardından alevlerin etkili olduğu alanlara takviye ekipleri yönlendirdiği bildirildi.

Ayrıca yangının tehdit etmesiyle boşaltılan 9 köydeki bazı evlerin de yandığı bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN-Hasan KIRMIZITAŞAlican ZERAY

2023-08-23 11:02:09