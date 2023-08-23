Çanakkale'deki orman yangınında 2'nci gün (3)

BAKAN YUMAKLI: YANGININ İLERLEMESİ DURDURULDU

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı. Dardanos mevkisinde bulunan Yangın Koordinasyon Merkezi'nde gazetecilere açıklama yapan Bakan Yumaklı, dün başlayan yangının 23'üncü saatine girildiğini ifade etti. 8 uçak, 26 helikopter, 639 iş makinesi ve 2 bin 700 civarında personelle mücadele edildiğini belirten Bakan Yumaklı, "Yangın nedeniyle 9 köyde 337 hanedeki 1251 vatandaşımız tahliye edildi. Gece boyunca köylerdeydik tek tek hepsine gittik. Bu köylerden Ulupınar köyünde 5, Yağcılar köyünde 3'ü kullanılmayan 4 ev hasar görmüş durumda. Yangında ayrıca 85 küçükbaş ve 3 büyükbaş hayvan zayiatı var. Ayrıca 10 ahır ve ağıl hasarı söz konusu. Köylerden ilk etapta kronik hastalığı olan yaşlı 83 vatandaşımız hastanelere sevk edildi. Bunlardan sadece 8'i müşahede altında. Onlar da kronik hastalığı olan belli yaşın üstünde olan kişiler. Hayati tehlikesi olan kimse yok. Çanakkale Boğazı tek taraflı kapalıydı, halihazırda çift taraflı olarak gemi trafiğine kapatılmış vaziyette. Hava araçları yoğun şekilde su alma faaliyetlerine devam ediyor tehlike oluşturmaması için böyle bir karar aldık. Çanakkale-Çan yolu tedbiren kapalı" dedi.

'DÜNE GÖRE DAHA AVANTAJLIYIZ'

Dün nemin yüzde 19, rüzgarın saatteki hızının 70 kilometre olduğunu hatırlatan Bakan Yumaklı, "Halihazırda rüzgar 40 kilometre hızla esmekte ve öğleden sonra 60 kilometreye çıkacak. Rüzgar ve nem önemli. Nem, özellikle yangın söndürme faaliyetlerinde yangının ilerlemesinde önemli parametre. Rüzgar hızı da yangın söndürme faaliyetlerinizde yanan alandan yanmayan alana rüzgarın bazı parçacıkları taşıması demek. Kimi zaman 3 kilometrelere varan uzaklıklarda yanan parçacıkları taşıması söz konusu. Şu anda parça parça onlarla mücadele etmeye devam ediliyor ve düne göre daha avantajlıyız. Parametreler daha iyi, öğleden sonra net şekilde görebileceğiz. Öğleden sonra saat 16.00-17.00 gibi olağanüstü durum meydana gelmezse genel resim ortaya çıkar. Çanakkale'ye geçmiş olsun diyorum. Bursa Karacabey ve Bilecik sınırında yangınımız vardı; her iki yangın kontrol altına alınmış vaziyette. Tehlike arz etmiyor" açıklamalarında bulundu.

Çanakkale'de devam eden yangının henüz kontrol altına alınmadığını vurgulayan Bakan Yumaklı sözlerini şöyle sürdürdü:

"1500 hektarlık geniş alanda parça parça çıkan her dumana müdahale ediliyor. Amacımız bunların büyümemesini sağlamak. Yangının etrafı tamamen çevrelenmiş vaziyette. Herhangi vaziyette ilerleme alanının önü kesilmiş durumda. Yangının ilerlemesini gösterecek, tehlike arz edecek durum yok. Farklı köylerin tahliyesi durumu söz konusu değil. Yine hastane ve üniversite ile ilgili herhangi bir risk yok. Yangının etkili olduğu 1500 hektarın tamamı çevrilmiş vaziyette. Bugün itibarıyla yangının ilerlemesini arkadaşlarımız durdurmuş vaziyetteler. Rüzgar şartları böyle devam ederse öğleden sonra akşam üstüne doğru genel resmi net şekilde görebileceğiz. Hava araçları ve kara ekiplerinin mücadelesi devam ediyor. Soğutma çalışmalarından sonra hasar tespiti yapılacaktır."

Cemhan ŞEN-Hasan KIRMIZITAŞAlican ZERAY/ÇANAKKALE, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN-Hasan KIRMIZITAŞAlican ZERAY

2023-08-23 11:23:25