Çanakkale'deki orman yangınında 2'nci gün (5)

YER YER ALEVLER YENİDEN YÜKSELİYOR

Çanakkale'de dün başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları sürerken; Yağcılar, Ulupınar ve Okçular köylerinin bulunduğu bölgede alevler, öğle saatlerinde yeniden yükseldi. Bu bölgelere havadan uçak ve helikopterler ile karadan iş makineleri ile müdahale başlatıldı. Ayrıca görevliler, yangında zarar gören elektrik direklerinin kaldırılması için çalışma yürütüyor. (DHA)

Cemhan ŞEN-Hasan KIRMIZITAŞAlican ZERAY/ÇANAKKALE, (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN-Hasan KIRMIZITAŞAlican ZERAY

2023-08-23 14:00:46