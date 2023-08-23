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        Çanakkale'deki orman yangınında 2'nci gün (8)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 16:52 Güncelleme: 23.08.2023 - 16:53
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        Çanakkale'deki orman yangınında 2'nci gün (8)
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        6 YERLEŞİM YERİ İÇİN DAHA TAHLİYE KARARI

        Çanakkale'de dün çıkan orman yangına havadan ve karadan müdahale sürerken; Çanakkale Valiliği, 6 yerleşim alanının daha tahliye edileceğini duyurdu. Açıklamada, "İlimiz merkez Kayadere köyü civarında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan müdahale edilmesine rağmen yangın rüzgarın da etkisi ile büyüme eğilimi göstermiştir. Aşağı Okçular köyü, Salavat ve Andıktaşı mahalleleri, Elmacık köyü ve bağlısı Değirmendere Mahallesi ile Çiftlikdere köyü tedbir amaçlı boşaltılacak olup, vatandaşlarımız Terzioğlu Kız Öğrenci Yurdu´nda misafir edilecektir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları da önemlidir" denildi.

        ÇANAKKALE'DE BİR YANGIN DAHA

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Küçükanafarta köyü yakınlarında da saat 15.30 sıralarında makilik yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor. (DHA)

        Hasan KIRMIZITAŞAlican ZERAYCemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale Hasan KIRMIZITAŞAlican ZERAYCemhan ŞEN

        2023-08-23 16:51:07

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