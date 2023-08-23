Çanakkale'deki orman yangınında 2'nci gün (9)

JANDARMADAN TAHLİYE ANONSU

Çanakkale'de dün başlayan ve 9 köyün tahliye edildiği yangında, Valiliğin bugün 6 yerleşim yerinin daha tahliye edileceğini duyurmasının ardından jandarma ekipleri bölgede tahliye anonsu yapmaya başladı. Ekipler, tahliyesine karar verilen köyler arasında yer alan Aşağıokçular köyünde megafonlarla tahliye anonsu yaptı. Anonslarda, "Sayın vatandaşlar can ve mal güvenliğiniz için hazırlıklarımızı yapıp, köyden çıkalım. Aracı olmayan vatandaşlar için köy meydanında araç sağlanacaktır" denildi. Köylülerden büyük bir bölümünün yapılan anonsların ardından güvenli bölgeye gitmek üzere harekete geçtiği görüldü. Tahliye edilen köy sakinlerinin KYK yurduna yerleştirileceği bildirildi. (DHA)Hasan KIRMIZITAŞAlican ZERAYCemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale Hasan KIRMIZITAŞAlican ZERAYCemhan ŞEN

2023-08-23 18:36:49