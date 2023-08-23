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        Çanakkale'deki orman yangınında 2'nci gün (10)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 20:31 Güncelleme: 23.08.2023 - 20:32
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        Çanakkale'deki orman yangınında 2'nci gün (10)
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        YAGININ YAKLAŞTIĞI KÖYLER BOŞALTILIYOR

        Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale sürerken, alevlerin etkili olduğu köyler boşaltılmaya devam ediyor. Bazı köylüler ise yangına karşı kendince önlemler alarak evlerinde kalmaya devam ediyor. Alevlerin yaklaştığı Aşağıokçular köyü sakinleri uyarıların ardından büyük ve küçükbaşlarını güvenli bölgelere taşıdı, bazıları ise depolarına, kovalara su doldurup beklemeye başladı. Önlem olarak ev ve ahırların etrafını toprak barikat ile çevirenler gözünü dumandan ayırmazken, sert esen rüzgarla ise zaman zaman etkili olan duman da köydeki yaşamı olumsuz etkiliyor.

        'KÖYÜMÜZDE KALIP ELİMİZDEN GELEN MÜCADELEYİ VERECEĞİZ'

        Aşağıokçular köyü sakinlerinden Sefa Özdemir, ateşin köye yaklaşmasıyla tedirgin olduklarını belirterek, "Kendimizce önlem aldık. Evin etrafında toprak setlerle barikat oluşturduk. Olası durumda müdahale için de tankerlerle su getirdik. Elimizden gelen önlemleri aldık ve gidecek yerimiz olmadığı ve tüm hayatımız burası olduğu için burada beklemeye devam edeceğiz" dedi.

        Mehmet Özdemir ise yangın nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirdi. Köyü terk etmeyeceğini belirten Özdemir, "Burada hayvanlarımız var, onlar da canlı. Hayvanlarımızı nereye götüreceğiz. Köyümüzde kalıp elimizden gelen elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz" diye gözyaşı döktü. Köy sakinlerinden İsmail Duman ise sahibi olduğu hayvanları yangın bölgesinden uzağa taşıdığını belirtti. Dumandan etkilenen hayvanlarını güvenli alana taşıdığını ifade eden Hatice Akar ise yangının kontrol altına alınmasıyla yeniden köye döneceğini dile getirdi.

        İNEK ÖLDÜ, SAHİBİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

        Çanakkale´deki orman yangını sebebiyle birçok hayvan telef olurken, yangının çıkış noktası olan Damyeri kevkisinde de yangından kaçamayan bir inek dumandan etkilenerek öldü İneğin sahibi Ali Tezuysal gözyaşlarına hakim olamadı. Tezuysal, "Koruda hayvanların yanındaydım. Bir arkadaş arayıp köyün yandığını söyledi. Ben de traktörümle hemen köye döndüm. Buradaki alan bir hayli geniş olduğundan hayvanların kendilerini kurtaracağını düşündüm. Ama bir tanesi kendini kurtaramamış. Akşamüstü arkadaş arayıp söyledi. Zaten ben anlamıştım. En sevdiğim hayvandı. Yavrusu vardı. İster istemez duygusal bir bağ kuruyorsunuz. Acıyorum. Diğer hayvanlar da yangından sonra korkudan bulundukları yerden aşağıya inmiyorlar" dedi. (DHA)Hazan KIRMIZITAŞAlican ZERAY- Tolga TAHÇI- Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale Hazan KIRMIZITAŞAlican ZERAY- Tolga TAHÇI- Cemhan ŞEN

        2023-08-23 20:30:17

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