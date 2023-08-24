Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'deki orman yangınında 3'üncü gün

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 09:32 Güncelleme: 24.08.2023 - 09:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'deki orman yangınında 3'üncü gün
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tolga TAHÇICemhan ŞEN/İZMİR, (DHA)- ÇANAKKALE'de önceki gün çıkan orman yangını sürüyor. 11 köy yangın tedbir amacıyla boşaltılırken, 4 gece görüşlü yangın helikopteri ile müdahale edilen yangını söndürme çalışmalarında günün ilk ışıklarıyla birlikte helikopter ve uçaklar yeniden kullanılmaya başlandı. Alevlere, toplam 8 uçak, 28 helikopter, 240 arazöz, 77 su tankeri, 445 araç ve iş makinesi ile 3 bin 100 personelle müdahale ediliyor.

        Merkeze bağlı Damyeri köyü yakınlarında önceki gün saat 11.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve diğer kurumların araçlarıyla müdahale edilmeye başlandı. Geniş bir alanda etkili olan yangın için bölgeye takviye ekipler sevk edildi. 

        Dün havanın kararmasıyla birlikte gece görüş sistemine sahip helikopterler dışındaki hava araçlarıyla müdahale sonlandırıldı. Gece boyunca 4 gece görüşlü yangın söndürme helikopteri ve çok sayıda orman işçisiyle alevlerle müdahale edildi.

        Bugün havanın aydınlanmasıyla birlikte helikopter ve uçaklar yeniden devreye girdi. Alevlere 8 uçak, 28 helikopter, 240 arazöz, 77 su tankeri, 445 araç ve iş makinesi ile 3 bin 100 personel ile müdahale ediliyor.

        11 KÖY BOŞALTILDI

        Yangın nedeniyle ilk etapta 9 köyün boşaltılmasının ardından 2 köy daha tedbiren boşaltı. Ancak alevlerin bu köyler için risk oluşturmağı açıklandı. Ayrıca yangın bölgesinde 5 trafo, 3 köy ve 265 abonede enerji kesintisinin devam ettiği belirtildi. Yangında 95 kişi dumandan etkilenirken, 8 vatandaşın tedavisinin sürdüğü açıklandı.

        BOĞAZDA TRAFİK ASKIYA ALINDI

        Hava araçlarının denizden su alabilmesi için dün akşam saatlerinde tek yönlü trafiğe açılan Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği saat 03.00 itibariyle geçici olarak çift yönlü askıya alındı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada. "Çanakkale'deki orman yangını nedeniyle havadan müdahale araçlarının denizden su alabilmesini teminen  Çanakkale Boğazı gemi trafiği, gece saat 03.00'ten itibaren geçici olarak çift yönlü askıya alındı" ifadelerine yer verildi.

        Yangının büyüklüğü, gün ağarınca ortaya çıktı, yanan alanlar dron ile görüntülendi. Ormanda geniş bir bölgede yeşil rengin griye döndüğü görüldü.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale Tolga TAHÇI Cemhan ŞEN

        2023-08-24 09:31:47

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem!
        Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem!
        Çanakkale'de yangınla mücadele sürüyor
        Çanakkale'de yangınla mücadele sürüyor
        Prigojin'in bulunduğu uçak düştü: Rusya'dan açıklama geldi mi?
        Prigojin'in bulunduğu uçak düştü: Rusya'dan açıklama geldi mi?
        Fenerbahçe transferi duyurdu!
        Fenerbahçe transferi duyurdu!
        Düşen uçakta Prigojin ile birlikte kimler vardı?
        Düşen uçakta Prigojin ile birlikte kimler vardı?
        Hakemin maaş zammına ne olacak?
        Hakemin maaş zammına ne olacak?
        Putin askerlere seslendi: Gurur duyuyorum
        Putin askerlere seslendi: Gurur duyuyorum
        Wagner liderinin uçağı düştü
        Wagner liderinin uçağı düştü
        Buruk açıkladı: "Teklifler var"
        Buruk açıkladı: "Teklifler var"
        42 ilin jandarma komutanı değişti
        42 ilin jandarma komutanı değişti
        Katil eş aranıyor! Dehşetin tanığı 11 yaşında!
        Katil eş aranıyor! Dehşetin tanığı 11 yaşında!
        Japonya'da nükleer atık suyun tahliyesi başladı
        Japonya'da nükleer atık suyun tahliyesi başladı
        Cinayet perdesi aralandı! Katili arkadaşı!
        Cinayet perdesi aralandı! Katili arkadaşı!
        "Birlikte değiliz"
        "Birlikte değiliz"
        Bugün gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
        Bugün gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        Kanseri yenmişti, balkonda isabet eden kurşunla öldü
        Kanseri yenmişti, balkonda isabet eden kurşunla öldü
        Galatasaray son nefeste kazandı!
        Galatasaray son nefeste kazandı!
        Doğu Karadeniz'de yağmur, güneyde sıcak hava
        Doğu Karadeniz'de yağmur, güneyde sıcak hava
        "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak"
        "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak"

        Benzer Haberler

        ÇANAKKALE'DEKİ ORMAN YANGININDA 2'NCİ GÜN (13)
        ÇANAKKALE'DEKİ ORMAN YANGININDA 2'NCİ GÜN (13)
        Çanakkale'deki orman yangınında 2'nci gün (13)
        Çanakkale'deki orman yangınında 2'nci gün (13)
        Bakan Yumaklı, Çanakkale ve Eskişehir'deki orman yangınlarında son duruma i...
        Bakan Yumaklı, Çanakkale ve Eskişehir'deki orman yangınlarında son duruma i...
        Çanakkale'deki orman yangınında 2'nci gün (12)
        Çanakkale'deki orman yangınında 2'nci gün (12)
        Çanakkale Boğazı gemi trafiğine saat 22.00'da tek yönlü açılacak
        Çanakkale Boğazı gemi trafiğine saat 22.00'da tek yönlü açılacak
        Çanakkale'deki orman yangınında 2'nci gün (11)
        Çanakkale'deki orman yangınında 2'nci gün (11)