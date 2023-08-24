Çanakkale'deki orman yangınında 3'üncü gün (2)

BOĞAZI TEK YÖNLÜ TRAFİĞE AÇILACAK

Çanakkale'deki orman yangınının 3'üncü gününde, hava araçlarının denizden su alabilmesi için saat 03.00 sıralarında çift yönlü askıya alınan Çanakkale Boğazı gemi trafiği, saat 11.00 itibaren güney-kuzey tek yönlü trafiğe açılacak. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Çanakkale'deki orman yangını nedeniyle çift yön geçici olarak askıya alınan Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin, saat: 11.00'den itibaren güney-kuzey tek yön olarak açılması planlanmaktadır" denildi.

Tolga TAHÇICemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale Tolga TAHÇICemhan ŞEN

2023-08-24 09:59:51