Çanakkale'deki orman yangını 3'üncü günde kontrol altında (4)

'48 SAAT DOLMADAN KONTROL ALTINA ALINDI'

Çanakkale'deki önceki gün öğle saatlerinde çıkan orman yangınına ilişkin Dardanos Yangın Yönetim Merkezi'nde açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yangın AFAD'ın koordinasyonunda diğer tüm kurumlarımızın, STK'larımızın, gönüllülerimizin ve Çanakkalelilerimizin, özellikle de bizden dualarını esirgemeyen milletimizin duası, gayreti ve emeğiyle 48 saat dolmadan kontrol altına alındı. Ben bir kez daha Çanakkale ruhunu buradan tüm Türkiye'ye gösteren taraflara canı gönülden teşekkür ediyorum. 7 vatandaşımızın tedbiren müşahede altında olduğunu söylemiştik. Bu vatandaşlarımızdan kronik rahatsızlıkları olanlar vardı. Bir gönüllümüzde hayati tehlike olmayan yaralanma söz konusu idi. Onun dışında diğerleri tedbirendi. Herhangi bir hayati tehlikeleri ya da sorun oluşturacak durumları yok" dedi.

'4 BİN 80 HEKTAR ETKİLENDİ'

Yangında can kaybı olmadığının altını çizen Bakan Yumaklı, "Elbette can kaybımızın olmaması bizi son derece mutlu etti ancak etkilenen alanda yaşayan ekosistemdeki canlılar için içimiz yandı. Bu ekosistemde yaşayan, bizim dünyayı birlikte paylaştığımız canlıların da bu yangından yoğun bir şekilde etkilenmesi söz konusu. Dün akşam itibarıyla bizi çok yorduğunu söylediğim bir bölüm de dahil olmak üzere tamamen kontrol altına alınan kısımdan sonra arkadaşlarımız yangından etkilenen alanla alakalı bir çalışma yaptı. Özellikle yangından etkilenen kısmın altını çiziyorum çünkü bu tamamen hasar demek değil. Yaklaşık 2 bin 650 hektarlık ormanlık alan, bin 430 hektarlık da tarım alanı ve diğer alanlar olmak üzere yaklaşık 4 bin 80 hektarın etkilenmesi söz konusu. Ancak arkadaşların yapacağı incelemeden sonra bu etkinin ne kadarının hasara dönüştüğünü tespit edecekler" ifadelerini kullandı.

'10 UÇAK VE 38 HELİKOPTER GÖREV YAPTI'

Yangında 7 evin hasar gördüğünü söyleyen Bakan Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunlardan 3'ü kullanılmıyordu. Yaklaşık 29 adet ahır ve benzeri yapı hasarlandı. Bazı sebze meyve bahçeleri de. Hem bakanlığımızın ilgi alanındaki ve sorumluluk alanındaki, hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın alanındaki konular için ilgili bakanlık yetkisindeki arkadaşlar sahadaki çalışmalarını sürdürüyorlar. Mücadele boyunca 10 uçak ve 38 helikoptere çıktık. Bizden desteklerini esirgemeyen İçişleri Bakanlığımıza ve Milli Savunma Bakanlığımıza çok teşekkür ederim. Hava araçlarımız şu anda kadar 503 saat uçuş yaptı. 2 bin 828 sorti yaptı. Yaklaşık 9 bin tona yakın suyu yangın alanında kullandı. İnsansız hava araçları ki sadece dünyada iki ülke kullanıyor bir tanesi biziz, gözümüz ve kulağımız. Onlar bizim yangınla mücadelemizin en önemli unsuru. Onlar üzerinden almış olduğumuz anlık görüntüleri sahadaki arkadaşlarımızla paylaşarak onların yangına hangi alanlarda müdahale etmesi gerektiğini iletiyoruz. 24 saat boyunca da İHA'lar havadaydı. Onların görüntüleri bizim yangınla mücadelemizde önemli bir unsur oldu. Yaklaşık 790 kara aracı, iş makineleri dozerler ve diğerleri kullanıldı. 3 bin 774 personel de sahada mücadele etti."

'ÜLKEMİZDE AKTİF YANGIN KALMADI'

Başta ormanın kahramanları olmak üzere kamu kurumlarının bütün personellerine, sivil toplum kuruluşlarına ve özellikle Çanakkalelilere dayanışmalarından dolayı teşekkür eden Bakan Yumaklı, "Bu anonsumuzdan sonra Çanakkale-Çan Karayolu ulaşıma açılmış olacak. Aynı zamanda boğaz trafiği de tek yönlü ulaşıma açılmış olacak. Sabah itibariyle kapanmıştı. Bir sevindirici haber daha verelim; Eskişehir'de dün akşam çıkan yangın da yaklaşık 260 hektarlık bir ormanlık alanı etkilemişti. Oradaki arkadaşlar da yoğun bir mücadeleden sonra o yangını da kontrol altına aldılar. An itibariyle ülkemizde herhangi bir aktif yangın söz konusu değil. Ben süreci başlangıçtan itibaren çok yakından takip eden, bize cesaret, destek ve moral veren sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afetten, kazadan, beladan muhafaza etsin. Geçmiş olsun. Yangın yerleşim yerine yakın bir araziden çıktı. Sebebini kolluk kuvveti arkadaşlarımız araştırıyorlar" diye konuştu.

Hande NAYMAN, Tolga TAHÇI, Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Hande NAYMAN Tolga TAHÇI Cemhan ŞEN

2023-08-24 12:02:22