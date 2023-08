Çanakkale'deki orman yangını 3'üncü günde kontrol altında (5)

ORMAN İŞÇİLERİ YANGINI ANLATTI

Çanakkale'deki orman yangının söndürme çalışmalarına katılan orman işçileri, yaşadıklarını anlattı. Orman işçilerinden Süleyman Işık, "48 saat içinde çok şeyler yaşandı. Can kaybımız çok şükür yok ama telef olan hayvanlar var. İhbar 11.30 civarında geldi, hemen harekete geçtik. Yetiştik ama 300 metre aşağıya hortum çekmek zorunda kaldık. Ama maalesef Çanakkale'miz rüzgarıyla meşhur. Yangın da bu yüzden şiddetlendi. Tutamadık. Ondan sonra canla başla mücadele etmeye devam ettik. Türkiye'nin her yerinden ekipler geldi. Orman içinde kötü manzaralar vardı. Hayvanların can kaybı fazla. Çok üzücü. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Orman ekibinden Ömer Faruk Özcan ise "Yangının çıkış anından itibaren canla başla mücadele ettik. İlk anda zorluk yaşadık çünkü rüzgar bizden hızlı gidiyordu. Hava araçlarının ve yer ekiplerinin desteğiyle söndürmeye çalıştık. Her yangında olduğu gibi ormanın içinde manzara kötüydü. Yorgunuz. Evimizi özledik ama yine de sahadayız" ifadelerini kullandı.

YARALANAN KAPLUMBAĞA VE KURBAĞA SAĞ KURTARILDI

Hayvan Arama Kurtarma (HARK) ekibi, merkeze bağlı Yağcılar köyü mevkisinde yangında zarar gören çiftlikte yaralı halde kaplumbağa ve kurbağa buldu. Ekipler gerekli önlemleri alıp, yaralı hayvanları tedaviye aldı. HARK görevlisi Mansur Karaca, "Bulunduğumuz bölge ilk gün yanan bölgelerden biri. Dün gece buraya geldik. Ama maalesef gece olduğu için hayvanlara ulaşamadık. Bugün tekrar tarama yaptığımız zaman kaplumbağayı bulduk. Kaplumbağa çok kötü değildi, ufak tefek yaraları vardı. Veteriner hekimimiz ilk müdahaleyi yaptı ama kurbağanın durumu kötüydü. Tamamen kurumuştu ve ölmek üzereydi. Ona da hemen ihtiyacı olan alanı sağladık. Şu an iyi durumda" diye konuştu. (DHA)

Tolga TAHÇI-Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale Tolga TAHÇI-Cemhan ŞEN

