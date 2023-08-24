Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Tuzla Belediyesi'nden Çanakkale´de yangın söndürme çalışmalarına destek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 14:14 Güncelleme: 24.08.2023 - 14:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tuzla Belediyesi'nden Çanakkale´de yangın söndürme çalışmalarına destek
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANAKKALE, (DHA)Çanakkale'nin merkeze bağlı Damyeri mevkisinde başlayan orman yangınıyla mücadele havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla devam ederken, Tuzla Belediyesi Sivil Savunma Ekipleri de 2 kurtarma aracı, 2 su tankeri ve 9 personel ile yangını kontrol altına alma çalışmalarına katıldı.Çanakkale´de salı günü öğleden sonra merkeze bağlı Damyeri mevkisinde başlayan orman yangını ile mücadele devam ediyor. Tuzla Belediyesi ekipleri de yangını kontrol altına alma çalışmalarına katıldı. Tuzla´dan yola çıkan Sivil Savunma Ekipleri, 2 kurtarma aracı, 2 su tankeri ve 9 personel ile dün itibariyle Yağcılar Köyü mevkisindeki çalışmalara katıldı."ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Çanakkale´de ekiplerimiz görev başında. En kısa sürede yangının sönmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez DHA

        2023-08-24 14:13:25

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Annesini döven babasını öldürdü!
        Annesini döven babasını öldürdü!
        100 yılın en ölümcül yangını: 1000'den fazla kişiden haber yok!
        100 yılın en ölümcül yangını: 1000'den fazla kişiden haber yok!
        Çanakkale'deki yangın kontrol altında
        Çanakkale'deki yangın kontrol altında
        Düşen uçakta Prigojin ile birlikte kimler vardı?
        Düşen uçakta Prigojin ile birlikte kimler vardı?
        Altay Bayındır'da flaş gelişme!
        Altay Bayındır'da flaş gelişme!
        Adana'da yaşandı! 1'i kadın 2 kişi polise saldırdı!
        Adana'da yaşandı! 1'i kadın 2 kişi polise saldırdı!
        Galatasaray Avrupa'da dolu dizgin
        Galatasaray Avrupa'da dolu dizgin
        Ramos kapısı aralandı!
        Ramos kapısı aralandı!
        Küresel ödemelerde doların payı rekor kırdı
        Küresel ödemelerde doların payı rekor kırdı
        Çanakkale güne böyle uyandı!
        Çanakkale güne böyle uyandı!
        Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz açıkladı! Malatya depremi ne anlatıyor?
        Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz açıkladı! Malatya depremi ne anlatıyor?
        "Birlikte değiliz"
        "Birlikte değiliz"
        "Mucize adam harikalar yaratıyor"
        "Mucize adam harikalar yaratıyor"
        8 bin 200 yıllık su kanalı gün yüzüne çıkarıldı
        8 bin 200 yıllık su kanalı gün yüzüne çıkarıldı
        Prigojin'in bulunduğu uçak düştü: Rusya'dan açıklama geldi mi?
        Prigojin'in bulunduğu uçak düştü: Rusya'dan açıklama geldi mi?
        Livakovic İstanbul'da!
        Livakovic İstanbul'da!
        Hakemin maaş zammı kararı ne olacak?
        Hakemin maaş zammı kararı ne olacak?
        Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem!
        Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem!
        Kredi kartı harcamalarında yüzde 149'luk artış
        Kredi kartı harcamalarında yüzde 149'luk artış

        Benzer Haberler

        Orman yangınında zarar gören köyün sakinleri canlarını kurtardıklarına sevi...
        Orman yangınında zarar gören köyün sakinleri canlarını kurtardıklarına sevi...
        Alevlerin sardığı ahırdan hayvanların kurtarmak isterken ölümden döndü
        Alevlerin sardığı ahırdan hayvanların kurtarmak isterken ölümden döndü
        Çanakkale'deki orman yangını 3'üncü günde kontrol altında (5)
        Çanakkale'deki orman yangını 3'üncü günde kontrol altında (5)
        Çanakkale'deki orman yangını 3'üncü günde kontrol altında (4)
        Çanakkale'deki orman yangını 3'üncü günde kontrol altında (4)
        flaş
        flaş
        flaş
        flaş