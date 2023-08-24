Tuzla Belediyesi'nden Çanakkale´de yangın söndürme çalışmalarına destek

ÇANAKKALE, (DHA)Çanakkale'nin merkeze bağlı Damyeri mevkisinde başlayan orman yangınıyla mücadele havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla devam ederken, Tuzla Belediyesi Sivil Savunma Ekipleri de 2 kurtarma aracı, 2 su tankeri ve 9 personel ile yangını kontrol altına alma çalışmalarına katıldı.Çanakkale´de salı günü öğleden sonra merkeze bağlı Damyeri mevkisinde başlayan orman yangını ile mücadele devam ediyor. Tuzla Belediyesi ekipleri de yangını kontrol altına alma çalışmalarına katıldı. Tuzla´dan yola çıkan Sivil Savunma Ekipleri, 2 kurtarma aracı, 2 su tankeri ve 9 personel ile dün itibariyle Yağcılar Köyü mevkisindeki çalışmalara katıldı."ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Çanakkale´de ekiplerimiz görev başında. En kısa sürede yangının sönmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez DHA

2023-08-24 14:13:25