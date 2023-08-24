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        Çanakkale'deki orman yangını, 3'üncü günde kontrol altında (7)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 15:36 Güncelleme: 24.08.2023 - 15:37
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        Çanakkale'deki orman yangını, 3'üncü günde kontrol altında (7)
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        'AHIRLARIMIZ, BAĞLARIMIZ, ZEYTİNLİKLERİMİZ YANDI'

        Çanakkale'de 3´üncü günde söndürülen orman yangınının etkili olduğu bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıktığı nokta olan Damyeri köyünde oturan Senem Gezeroğlu, yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Gezeroğlu, "İneklerin yanındaydım, onları kapatıp, döndüğümde dumanı gördüm. Komşular, yangının elektrik direğinden çıktığını söyledi. Müdahale başladı, uçaklar geldi ama yangın sönmedi. Ahırlarımız, bağlarımız, zeytinliklerimiz yandı. Meyve ağaçlarımız da yandı. Korktuk. Hayvanlara bir şey olmadı. Onlar başka tarlada otluyorlardı. Evin arkasındaki ağıla getirdik. Yemlerini, sularını verdik ve başlarında durduk. Onlar da can, bırakıp gidemedik. Daha önce böyle bir yangın olmadı. İlk kez böyle bir şey yaşadık" diye konuştu.

        YANGININ ETKİLİ OLDUĞU BÖLGE, HELİKOPTERDEN GÖRÜNTÜLENDİ

        Yaklaşık 2 bin 650'si orman, bin 430'su tarım arazisi olmak üzere toplamda yaklaşık 4 bin 80 hektarda etkili olan yangın sonrası bölge helikopterle havadan görüntülendi.

        Tolga TAHÇI-Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Tolga TAHÇI-Cemhan ŞEN

        2023-08-24 15:35:53

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