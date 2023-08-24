Çanakkale yangınında köylüler anlattı: 1 saatte her şey yandı

Ali Can ZERAY/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de 3´üncü gende kontrol altına alınan orman yangınında, Ulupınar ve Yağcılar köylerinde, bazı üreticilerin evleri, ahırları, hayvanları yandı. Evinin bir bölümü yanıp, hayvanları ölen Muhammet Badak, "Yaklaşık 30 hayvanım yandı. Yangın, 6-7 kilometre mesafedeydi, rüzgarın da etkisiyle 1 saatte her şey yandı" dedi.

Çanakkale'de 3´üncü günde kontrol altına alınan yangında bazı köylerde yaşayan vatandaşların evleri, tarım aletleti ve eşyaları yandı, hayvanları öldü. Merkeze bağlı Ulupınar köyünde yaşayan Muhammet Badak, evinin bir bölümünün yandığını, yaklaşık 30 hayvanının öldüğünü, köpeklerinden birinin kaybolduğunu belirtti. Badak, yangının kendilerine 6-7 kilometre mesafe uzakta başladığını belirterek, "Uzak bir köyden başlamış yangın ama çok kısa sürede rüzgarın da etkisiyle bizim bölgeye geldi ve tufan gibi her şey yandı bitti. Görüldüğü üzere traktör, samanlık, konteyner, evimizin çatısı, her şey, orman, hiçbir şey kalmadı. Hayvanlarımız da vardı, onlar da yandı. Yaklaşık 30 hayvanım yandı, diğerlerini kurtardık. Köpeklerim vardı 2 tane, birisi kayıp, diğerini buldum" dedi.

'YENİDEN SİL BAŞTAN BAŞLAYACAĞIZ'

Yangının köye ulaşacağını düşünmediğini dile getiren Badak, "Ben buraya geleceğine çok ihtimal vermiyordum. Aradım, bizde bir şey olup olmadığını sordum, bana uzak köyde yangın olduğunu söylediler. 6-7 kilometre mesafedeydi, rüzgarın da etkisiyle 1 saatte her şey yanmış oldu. Yapacak bir şey yok, ayağımız takıldı diye yürümekten vazgeçecek değiliz, yeniden sil baştan başlayacağız" diye konuştu.

'ZARARIMIZ ÇOK BÜYÜK'

Yağcılar köyünden Mehmet İrfan Dülger de evinin alevlere teslim olduğunu, her şeyini yangında kaybettiğini anlatarak, "Aniden bir ateşle karşı karşıya kaldık. Arka taraftan geldi alevler. Yangın başladığında bölgedeydik ama sonradan jandarma bizi tahliye etti. Tahliye ettikten sonra zaten her yer yanmış. Hayvanların bazılarını kurtarmaya geri geldim ama kurtaramadım. Her şeyim gitti, hesabını kitabını yapamam. Motosiklet, buzdolapları, tüm eşyalarımız yandı. Hayvanların bir kısmını sadece kurtarabildik. Her şeyi yaptırmaya kalksam en az 2 milyon gider. Zararımız çok büyük" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Ali Can ZERAY

2023-08-24 16:40:52