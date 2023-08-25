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        Çanakkale'deki yangında, arazözle alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 13:39 Güncelleme: 25.08.2023 - 13:40
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        Çanakkale'deki yangında, arazözle alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu
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        Ramazan ÇETİN/ÇANAKKALE, (DHA)DENİZLİ'den Çanakkale'deki orman yangına desteğe gelip, bir anda alevlerin arasında kalan arazözün işçisi, aracı ile yaptığı manevra sayesinde kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Çanakkale'de 22 Ağustos'ta başlayan 24 Ağustos´ta kontrol altına alınan orman yangınına destek için Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Çameli Orman İşletme Şefliği'nden 2 tim gönderildi. 12 yangın söndürme işçisi, 2 arazöz ile alevleri söndürme çalışmalarına katıldı. Müdahale sırasında bir arazözün arkasında bir anda alevler yükseldi. Diğer arazözdeki işçiler, alevleri fark edip, uyarıda bulundu. Uyarı sonrası arazözü ile manevra yapan işçi, son anda alevlerin arasından kurtuldu. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale Ramazan ÇETİN

        2023-08-25 13:38:17

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