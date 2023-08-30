Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale açıklarında 36 kaçak göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 10:57 Güncelleme: 30.08.2023 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale açıklarında 36 kaçak göçmen kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 36 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye 'TCSG-907' Sahil Güvenlik botu gönderildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 36 kaçak göçmeni kurtardı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ

        2023-08-30 10:56:09

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        İETT otobüsü alevlere teslim oldu!
        İETT otobüsü alevlere teslim oldu!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Büyük Zafer'in ardından ilk kez...
        Büyük Zafer'in ardından ilk kez...
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        Gece kulübünde tartıştığı 2 kardeşi vurdu!
        Gece kulübünde tartıştığı 2 kardeşi vurdu!
        Prigojin aile arasında özel törenle defnedildi
        Prigojin aile arasında özel törenle defnedildi
        Arazi kavgasında yeğen dayıyı öldürdü!
        Arazi kavgasında yeğen dayıyı öldürdü!
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Aile faciası: 1 ölü, 5 yaralı! Mangala çağırıp tetiğe bastı!
        Aile faciası: 1 ölü, 5 yaralı! Mangala çağırıp tetiğe bastı!
        127 yıllık su şebekesi patladı!
        127 yıllık su şebekesi patladı!
        Kanlı Ay büyüledi
        Kanlı Ay büyüledi
        O parayı işten ayrılırken alırsınız
        O parayı işten ayrılırken alırsınız
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Florida'da kasırga alarmı!
        Florida'da kasırga alarmı!
        Okan Buruk tarihe geçti!
        Okan Buruk tarihe geçti!
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Yunanistan'da New York büyüklüğünde bir alan kül oldu
        Yunanistan'da New York büyüklüğünde bir alan kül oldu

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de minikler "survivor" heyecanı yaşadı
        Çanakkale'de minikler "survivor" heyecanı yaşadı
        Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 13 şüphelid...
        Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 13 şüphelid...
        Gelibolulu balıkçı, her biri ortalama 100 kilogram gelen 4 kılıç balığı avl...
        Gelibolulu balıkçı, her biri ortalama 100 kilogram gelen 4 kılıç balığı avl...
        Çanakkale'de Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Çanakkale'de Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Çanakkale'de 'Mustafa Kemal Yolu Projesi' hayata geçiriliyor
        Çanakkale'de 'Mustafa Kemal Yolu Projesi' hayata geçiriliyor
        "Mustafa Kemal Yolu" tarihi Gelibolu Yarımadası'nın yeni rotası olacak
        "Mustafa Kemal Yolu" tarihi Gelibolu Yarımadası'nın yeni rotası olacak