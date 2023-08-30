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        Çanakkale'de 27 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 15:56 Güncelleme: 30.08.2023 - 15:57
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        Çanakkale'de 27 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı
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        Erol GÜNGÖRDÜ/EZİNE (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince yapılan operasyonda Afganistan uyruklu 27 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı.

        Akçakeçili köyü Aktaş Ovası açıklarında İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekiplerince, sabah saatlerinde kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 15'i çocuk, 7'si kadın olmak üzere Afganistan uyruklu 27 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, gözaltına alınan 3 organizatörün işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ezine Erol GÜNGÖRDÜ

        2023-08-30 15:55:22

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