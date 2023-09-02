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        Şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 15:07 Güncelleme: 02.09.2023 - 15:08
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        Şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü öldü
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        Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'de, direksiyon kontrolünü kaybettiği kamyonetiyle şarampole yuvarlanan sürücü Metin Ergin (58), yaşamını yitirdi.

        Kaza, saat 05.30 sıralarında Bayramiç ilçesi Evciler köyünde meydana geldi. Metin Ergin´in direksiyon kontrolünü yitirdiği 17 AP 139 plakalı kamyonet, 50 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, sürücü Ergin'in, hayatını kaybettiğini belirledi. Metin Ergin'in cansız bedeni, jandarmanın incelemesinin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Bayramiç Fatih DALDAL

        2023-09-02 15:06:47

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