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        Çanakkale'de bisikletçilerden 'Şehitlere Saygı Sürüşü'

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 11:52 Güncelleme: 03.09.2023 - 11:53
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        Çanakkale'de bisikletçilerden 'Şehitlere Saygı Sürüşü'
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        Cemhan ŞEN-Cihan BAYRALI/ ÇANAKKALE, (DHA)-  ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesinde, Çanakkale Bisiklet Platformu (ÇABİP) tarafından şehit ve gazileri anmak için düzenlenen 12'nci Çanakkale Bisiklet Turu Şehitlere Saygı Sürüşü'nde 26 ilden 750 sporcu pedal çevirdi

        Eceabat'a bağlı Kilitbahir köyündeki Namazgah Tabyaları önünde düzenlenen 12'nci Çanakkale Bisiklet Turu Şehitlere Saygı Sürüşü'ne Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Orman Bölge Müdür Enver Demirci ve 26 ilden 750 sporcu katıldı. Namazgah Tabyası önünde toplanan bisikletseverler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu. Daha sonra verilen start ile sporcular şehit ve gaziler için 48 kilometrelik saygı sürüşüne başladı. Sporcular, Kilitbahir Kalesi önünden sırasıyla Şahindere Şehitliği'ne ardından da Alçıtepe köyü üzerinden Çanakkale Şehitler Abidesi'ne ulaşacak. Parkur aynı güzergah üzerinden devam edip, başlangıç noktasında sona erecek.

         Şehitler diyarında saygı sürüşünde bir araya geldiklerini dile getiren Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, "Emeği geçen arkadaşlara, katılanlara teşekkür ediyorum. Bu vesileyle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale kahramanlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi, rahmet, minnetle anıyorum" dedi.

        Şehitlere saygı sürüşüne katılan Semih Sezgin ise "Bu parkura ilk defa 2016 yılında gelmiştim. Yıllardır gelmeye devam ediyorum ve gelmeye devam edeceğim. Çünkü buranın bizim için anlamı biraz farklı. Buraya herkesin gelip, pedal çevirmesi gerekli. Barış, dostluk olsun" diye konuştu.(DHA)

        DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN-Cihan BAYRALI

        2023-09-03 11:51:09

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