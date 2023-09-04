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        Bıçakla yaralayan eski eşi serbest kalan Elif: Ölürsem hesabını kim verecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 11:18 Güncelleme: 04.09.2023 - 11:19
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        Bıçakla yaralayan eski eşi serbest kalan Elif: Ölürsem hesabını kim verecek
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        Serkan İLİK/ BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde eski eşi Elif Gedik'e (34) bıçakla saldıran Halil K., serbest bırakıldı. Tedavisi süren Gedik, hastane yatağında çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşıp, Halil K.'nın serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Gedik, "Eğer ben ölürsem bunun hesabını kim verecek?" dedi.

        Olay, 2 Eylül saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Bozcaada ilçesinde 2 çocuğuyla birlikte yaşayan Elif Gedik, 2019 yılında boşandığı eşi Halil K. tarafından çalıştığı markette bıçaklı saldırıya uğradı. Kalçasından ve karnından aldığı darbelerle yaralanan kadın çalıştığı iş yerinin karşısındaki markete kaçtı. Market sahibinin araya girmesiyle kadın ölümden dönerken, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bozcaada Toplum Sağlığı Merkezi'ne kaldırılan Elif Gedik, tedaviye alındı, ardından Çanakkale'ye sevk edildi. Olay sonrası gözaltına alına Halil K. ise Bozcaada ilçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Ezine Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından Halil K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        'BİNLERCE SUÇ KAYDI BULUNURKEN SERBEST BIRAKILIYOR'

        Eski eşinin serbest bırakılmasının ardından Elif Gedik, tedavi gördüğü hastanede çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Destek isteyen Gedik, paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:

        "Dün beni yaralayan Halil K., nedense savcı tarafından serbest bırakılıyor. Bu adamın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması gerekirken, binlerce suç kaydı bulunurken, hapiste yatıp tekrar çıktı. Buna rağmen serbest bırakılıyor. Eğer ben ölürsem bunun hesabını kim verecek? Adalet nerede kaldı?"

        (DHA)

        DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Bozcaada Serkan İLİK

        2023-09-04 11:17:11

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