Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Savcılık itiraz etti, Elif'i bıçaklayan eski eşi tutuklandı

         ÇANAKKALE'ninBozcaadailçesinde, eski eşi Elif Gedik'i (34) bıçakla yaralayan, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Halil Karabıyık, savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 17:43 Güncelleme: 06.09.2023 - 17:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Savcılık itiraz etti, Elif'i bıçaklayan eski eşi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Olay, 2 Eylül saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Bozcaada ilçesinde 2 çocuğuyla birlikte yaşayan Elif Gedik, çalıştığı markette, 2019 yılında boşandığı Halil Karabıyık´ın bıçaklı saldırısına uğradı. Kalçasından ve karnından yaralanan Gedik, çalıştığı iş yerinin karşısındaki markete kaçtı. Market sahibinin araya girmesiyle Gedik ölümden döndü. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bozcaada Toplum Sağlığı Merkezi'ne kaldırılan Elif Gedik, buradan da Çanakkale'ye sevk edildi. Gedik, dün tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

        Olay sonrası gözaltına alınan Karabıyık ise Bozcaada İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Ezine Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Karabıyık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Vergi gelirlerindeki artış enflasyonu katlayacak
        Vergi gelirlerindeki artış enflasyonu katlayacak
        AB Komiseri Varhelyi Habertürk'e konuştu
        AB Komiseri Varhelyi Habertürk'e konuştu
        Orta Vadeli Program açıklandı
        Orta Vadeli Program açıklandı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Selde yıkılan bungalovların işletmecisine gözaltı kararı!
        Selde yıkılan bungalovların işletmecisine gözaltı kararı!
        OVP'de 'Dijital Dönüşüm' vurgusu
        OVP'de 'Dijital Dönüşüm' vurgusu
        Eski bakanlardan Cevheri için tören
        Eski bakanlardan Cevheri için tören
        Dijital TL için geri sayım
        Dijital TL için geri sayım
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        OVP'ye göre konut politikası
        OVP'ye göre konut politikası
        İşte OVP kuru!
        İşte OVP kuru!
        Sırbistan'dan Sultanlar'a övgü
        Sırbistan'dan Sultanlar'a övgü
        26 parti birleşti: Modi'yi yenebilecekler mi?
        26 parti birleşti: Modi'yi yenebilecekler mi?
        Arkadaşının kafasını taşla ezmişti! Kan donduran ifade!
        Arkadaşının kafasını taşla ezmişti! Kan donduran ifade!
        İsmail Kartal farkı!
        İsmail Kartal farkı!
        Su çekildi, bir kez daha ortaya çıktı
        Su çekildi, bir kez daha ortaya çıktı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de eski eşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
        Çanakkale'de eski eşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
        Ezine'de sağanak nedeniyle su baskını yaşanan bölgelerde hasar tespiti sürü...
        Ezine'de sağanak nedeniyle su baskını yaşanan bölgelerde hasar tespiti sürü...
        Çanakkale yangınından etkilenen alanlara üniversiteliler 55 bin zeytin fida...
        Çanakkale yangınından etkilenen alanlara üniversiteliler 55 bin zeytin fida...
        Çanakkale Valisi Aktaş, sel baskınının yaşandığı Geyikli'de incelemelerde b...
        Çanakkale Valisi Aktaş, sel baskınının yaşandığı Geyikli'de incelemelerde b...
        Çanakkale'de telefon kablosu çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alın...
        Çanakkale'de telefon kablosu çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alın...
        Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler için veda yemeği düzenlendi
        Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler için veda yemeği düzenlendi