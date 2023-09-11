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        86 bin yıllık İnkaya Mağarası'nda buluntu sayısı, 4 yılda 15 bine ulaştı

        ÇANAKKALE'dePaleolitikdönem (Eski/Kaba/Yontma Taş Çağı) insanlarının göçlerine ışık tutacak olan 86 bin yıllık İnkaya Mağarası'nda, 4 yılda 15 binden fazla buluntuya ulaşıldı. Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Özer, "Derinleştirme çalışmaları devam ediyor. Bu kazı sezonu sonunda buluntu sayısı, 20 binlere doğru çıkacak" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 11:05 Güncelleme: 11.09.2023 - 11:06
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        86 bin yıllık İnkaya Mağarası'nda buluntu sayısı, 4 yılda 15 bine ulaştı
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        Çan'a bağlı Bahadırlı köyü sınırları içerisindeki İnkaya Mağarası, 2016 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Paleoantropoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Özer başkanlığında yapılan 'Muğla ve Çanakkale İlleri Yüzey Araştırması' sırasında bulundu. Anadolu-Balkanlar arasındaki Paleolitik dönem insanlarının göçlerine ışık tutacak olan mağarada 20172020 yılları arasında Troya Müze Müdürlüğü Başkanlığı'nda, uluslararası bir ekiple dönemsel kazı çalışmaları yapıldı. 2021 yılından itibaren ise kazı Prof. Dr. Özer başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı statüsüne çevrilen İnkaya Mağarası, bu yıl Türk Tarih Kurumu destekli kazı statüsüne dönüştürüldü. 7 kişilik bir ekiple yürütülen kazı çalışmalarında 'atölye' bölümünde 4 yılda 15 binden fazla buluntuya ulaşıldı.

        'BULUNTULAR KESİNTİSİZ OLARAK DEVAM EDİYOR'

        İnkaya Mağarası'nın 26,5 milyon yıl önceki bir volkanizmanın sonucunda oluşan çakmak taşı kayalıkları olduğunu söyleyen Prof. Dr. İsmail Özer, "Kayalık sistemi yaklaşık 100 metre devam ediyor. Aslında batıdaki alanda böylesine yoğun bir katmanlaşma beklemiyorduk. Mağaranın diğer bölümlerinde 80 santimetreye yaklaşan bir kalınlıkta B katmanımız, kültür katmanımız sona eriyordu ama burada 4'üncü seneye ulaştık ve geçtiğimiz sene 150 santimetre derinlikte bıraktığımız buluntular 30 santimetre daha aşağıya inmemize rağmen aynı yoğunlukta devam ediyor. Burayı 'atölye' olarak tanımladık çünkü buluntular kesintisiz olarak devam ediyor; çakmaktaşından üretilmiş parçalar, yongalama atıkları, en son terk edilmiş çekirdek parçacıkları var. Tümüyle yongalamanın, üretimin bu bölgede yapıldığını düşünüyoruz. Buranın bir de özel bir amacı var. Mağaranın belki de en yüksek bölümlerinden biri ve buradan Bahadırlı Ovası'nın tamamı görülüyor. Buradaki insanlar bir yandan üretim yaparken; bir yandan da çevredeki hayvanları takip edebiliyorlardı. Hem kendisine doğru gelebilecek tehlikeyi önceden fark edebiliyorlardı hem de avlayacakları hayvanların geçiş yollarına bakarak, onlarla ilgili belki de bir avlanma stratejisi geliştiriyorlardı" dedi.

        'BULUNTU SAYISI 20 BİNLERE DOĞRU ÇIKACAK'

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