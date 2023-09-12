Çanakkale'de orman yangını
ÇANAKKALE'ninAyvacıkilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Giriş: 12.09.2023 - 19:34 Güncelleme: 12.09.2023 - 19:35
Yangın, saat 18.25 sıralarında ilçeye bağlı Baharlar köyü mevkisindeki ormanda çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 ilk müdahale aracı, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 dozer, 2 helikopter, 2 uçak, 8 hizmet aracı, 1 treyler, 1 belediye itfaiyesi ve toplamda 92 personel sevk edildi.