Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de 'denizin prensi' lüfer, kilosu 600 TL´den tezgahtaki yerini aldı

        ÇANAKKALE'de,1Eylül'de av sezonunun başlamasıyla birlikte bolluk yaşanırken, balık tezgahlarında fiyatlar da düştü. Ayrıca 'Denizin prensi' olarak bilinen lüfer, tezgahtaki yerini aldı. Balıkhane esnafı Hasan Doğuş Tunç, "Lüfer, 2-3 gündür tezgahlarda görülmeye başladı. Lüferin fiyatı 500 ile 600 lira aralığında değişiyor. İlk gelen haberler ilerleyen günlerde lüferin bol olacağını gösteriyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 11:16 Güncelleme: 15.09.2023 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de 'denizin prensi' lüfer, kilosu 600 TL´den tezgahtaki yerini aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizlerdeki av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Çanakkale'de de balıkçılar gece yarısı itibarıyla gırgır tekneleriyle denize açıldı. Yasağın sona ermesinin ardından Çanakkale Balık Hali'ndeki tezgahlarda çeşitlilik artarken fiyatlar da düştü. Av sezonundan önce 250 TL'ye satılan sardalyanın kilosu 100 TL'ye kadar düştü. 'Denizin prensi' olarak bilinen lüfer ise kilosu 600 TL'den tezgahtaki yerine aldı. Balıkhanede hamsi 80, kolyoz 70, yeşil istavrit 150, karides 150, kupa 80, çipura 180, karagöz 120, kefal 100 TL'den satılırken, mezgit ise kilosu 130 TL'den satılıyor.  

        `EN UYGUN GIDA ŞU ANDA BALIK DİYEBİLİRİZ´

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Eris varyantı Türkiye'de
        Eris varyantı Türkiye'de
        İstanbul'da kafeye motosikletli saldırı! 6 İsveçli gözaltında!
        İstanbul'da kafeye motosikletli saldırı! 6 İsveçli gözaltında!
        THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
        THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
        Dev hedef: 15'te 15!
        Dev hedef: 15'te 15!
        Can kayıpları ve yaralılar var! Anne kız kaldırımda yürüyordu! Kahreden kaza!
        Can kayıpları ve yaralılar var! Anne kız kaldırımda yürüyordu! Kahreden kaza!
        Yunanistan'daki katliam gibi hesaplaşmada yeni detaylar!
        Yunanistan'daki katliam gibi hesaplaşmada yeni detaylar!
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Kim ve Putin'den tüfek hediyesi
        Kim ve Putin'den tüfek hediyesi
        'Uzaylı fosili' iddiasına NASA'dan yanıt
        'Uzaylı fosili' iddiasına NASA'dan yanıt
        Yağışlar ülke genelinde yüzde 60 düştü! Marmara'da durum vahim
        Yağışlar ülke genelinde yüzde 60 düştü! Marmara'da durum vahim
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        Uçuruma yuvarlanmış araçta boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
        Uçuruma yuvarlanmış araçta boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
        Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı
        Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı
        "2 ay sonra 40 bin konut teslim edilecek"
        "2 ay sonra 40 bin konut teslim edilecek"
        'Kızılcık Şerbeti' bu akşam başlıyor
        'Kızılcık Şerbeti' bu akşam başlıyor
        Galatasaray'da kritik viraj
        Galatasaray'da kritik viraj
        Libya'yı vuran selde can kaybı artıyor!
        Libya'yı vuran selde can kaybı artıyor!
        "Beni yemeğe çıkarın"
        "Beni yemeğe çıkarın"

        Benzer Haberler

        Ağ makarasına yaptığı yuvada kuluçkaya yatan kumru nedeniyle balığa çıkmıyo...
        Ağ makarasına yaptığı yuvada kuluçkaya yatan kumru nedeniyle balığa çıkmıyo...
        150 yıl önce kaçırılan Troya Hazineleri'nin iadesi için çalışmalar sürüyor
        150 yıl önce kaçırılan Troya Hazineleri'nin iadesi için çalışmalar sürüyor
        Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait gemiler Çanakkale'de halkın ziyaretine a...
        Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait gemiler Çanakkale'de halkın ziyaretine a...
        Çanakkale açıklarında 54 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale açıklarında 54 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 34 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 34 düzensiz göçmen yakalandı
        Troya Kültür Yolu Festivali kültür sanat etkinlikleriyle sürüyor
        Troya Kültür Yolu Festivali kültür sanat etkinlikleriyle sürüyor