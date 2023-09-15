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        Çanakkale Orman Bölge Müdürü: Yanan alanlara 1 milyon 500 bin fidan dikeceğiz

        ÇANAKKALEOrmanBölge Müdürü Enver Demirci, kentte 16 Temmuz ve 22 Ağustos'ta meydana gelen orman yangınlarında toplam 3 bin 890 hektar alanın zarar gördüğünü belirtip, bölgede yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Demirci, "Yanan alanlar içinde 731 hektarı tabii yöntemlerle ağaçlandıracağız, 25 bin kilogram tohum atacağız. 2 bin 964 hektarlık sahada suni yöntemlerle ormanlarımızın yeniden gençleştirilmesini tamamlamış olacağız. 1 milyon 500 bin fidan dikeceğiz. 195 hektar alanın tabiatı korunarak muhafazaya bırakılacak" dedi.  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 13:52 Güncelleme: 15.09.2023 - 13:55
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        Çanakkale Orman Bölge Müdürü: Yanan alanlara 1 milyon 500 bin fidan dikeceğiz
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        Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Orman Bölge Müdürlüğü'nün Dardanos Yerleşkesi'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelen Demirci, kentte 16 Temmuz ve 22 Ağustos'ta meydana gelen orman yangınları sonrası yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Demirci, 16 Temmuz ve 22 Ağustos tarihlerinde çıkan 2 büyük yangında toplamda 3 bin 890 hektar alanın zarar gördüğünü söyleyerek, "Orman köylerinde hayvan zararı, arıcıların zararı oldu. Bununla ilgili bir çalışma başlattık. Orman köyünde oturup, köyün nüfusuna kayıtlı olan, hak edenlerin tespitleri yapıldı. 14 büyükbaş hayvan, 106 küçükbaş hayvan, 160 arı kovanı için 1 milyon 415 bin 700 liralık zarar söz konusu. Hibe olarak, zarar gören vatandaşların zararını en kısa sürede karşılayacağız. Kızılkeçili yangını sonrası 20, Damyeri yangını sonrası 40 kilometre yeniden yol yaptık. 5 dozer, 5 ekskavatör arazide çalışma halinde. Yangında zarar gören ağaçların tespiti için 14 mühendis, 20 muhafaza memuru ve 65 işçi ile sahada çalışmalar devam ediyor. Yanan ağaçları alandan uzaklaştırarak arazi hazırlıklarına başlayacağız. İlk fidanımızı 11 Kasım'da dikmeye başlayacağız. Tüm sahadaki çalışmaları 2024 yılı sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz. Yanan alanlar içinde 731 hektarı tabii yöntemlerle ağaçlandıracağız, 25 bin kilogram tohum atacağız. 2 bin 964 hektar sahada suni yöntemlerle ormanlarımızın yeniden gençleştirilmesini tamamlamış olacağız. 1 milyon 500 bin fidan dikeceğiz. 195 hektar alan tabiatı korunarak muhafazaya bırakılacak" ifadelerini kullandı.

        '2023 YILINDA İL GENELİNDE 114 ORMAN YANGINI ÇIKTI'

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