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        Çanakkale'de 37 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı

        ÇANAKKALE'ninAyvacık ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda Afganistan uyruklu 37 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 13:21 Güncelleme: 17.09.2023 - 13:25
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        Çanakkale'de 37 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı
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        ÇANAKKALE'ninAyvacık ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda Afganistan uyruklu 37 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

        Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı Kösedere köyünde kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 11'i kadın, 10'u erkek, 8'i erkek çocuk, 8'i kız çocuk olmak üzere toplam 37 kaçak göçmen ve organizatörler S.K. ve N.Z. yakalandı. Ayrıca operasyonda S.K.'ya ait traktör römorkunda 2 bot, 1 bot motoru ele geçirildi. Gözaltına alınan organizatörlerin jandarmada işlemleri devam ederken, 37 kaçak göçmen ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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