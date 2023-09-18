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        Çanakkale´de çatıdan düşen hırsızlık şüphelisi öldü

        ÇANAKKALE´ninLapseki ilçesinde hırsızlık yaptığı evden yan binaya geçerken çatıdan düşen hırsızlık şüphelisi Selçuk M. (33), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 14:45 Güncelleme: 18.09.2023 - 14:50
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        Çanakkale´de çatıdan düşen hırsızlık şüphelisi öldü
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        ÇANAKKALE´ninLapseki ilçesinde hırsızlık yaptığı evden yan binaya geçerken çatıdan düşen hırsızlık şüphelisi Selçuk M. (33), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, dün saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Hava Şehit Başçavuş Süleyman Emin Önal Sokak´ta meydana geldi. İddiaya göre Selçuk M., hırsızlık yapmak için sokakta bulunan dubleks bir daireye girdi, daha sonra yan binaya geçerken ayağı kayıp, çatıdan düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen ambulansla Lapseki Devlet Hastanesi´ne götürülen Selçuk M., doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yapılan incelemede ise Selçuk M.'nin hırsızlık suçundan çok sayıda sabıka kaydının olduğu belirtildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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